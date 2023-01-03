شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر في 5 دقائق فقط.. شاومي تبيع 300 ألف هاتف من Redmi K60 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشفت العلامة التجارية Xiaomi Redmi على موقع Weibo عن بيع الدفعة الأولى المكونة من 300 ألف وحدة من هواتف Redmi K60 في 5 دقائق.

قالت الشركة الصينية إن المستخدمين أعجبوا بالميزات الجديدة مثل شاشة 1220p والشحن اللاسلكي وشرائح Snapdragon 8 Gen 2 لمتغير Pro.

تتكون سلسلة Redmi K60 من ثلاثة هواتف، الأول، Redmi K60E Premium مع معالج من النوع Dimensity 8200، والثاني، Redmi K60 الرائد من مع معالج Snapdragon 8+ Gen 1، أما الهاتف الثالث فهو Redmi K60 Pro مع مستشعر Sony IMX890 خلف الكاميرا بدقة 50 ميجابكسل، والشحن السريع 120 واط.

وفقا لموقع "gsmarena"، يبدو عدد الأجهزة المباعة مثيرا للإعجاب لأن العمليات الحسابية البسيطة تكشف أنه تم شراء 1000 وحدة في الثانية.

ومع ذلك، فإن الرقم أقل من 330 ألف وحدة مبيعة من سلسلة Redmi K50 السابقة، والتي تضمنت هاتفين ذكيين فقط؛ وهذا يمثل انخفاضًا بنسبة 10% في أول عملية بيع.

سيحدد الوقت فقط ما إذا كانت المبيعات الإجمالية لـRedmi K60 ستتجاوز التشكيلة السابقة، لكن الاستطلاع الأسبوعي للموقع التقني يكشف أن Redmi K60 Pro هو هاتف ذكي مرغوب فيه.