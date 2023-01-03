شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى ينعى بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد الإثنين عن بالغ الحزن والأسى لوفاة بابا الفاتيكان السابق بنديكت السادس عشر عن عمر ناهز 95 عاما.



وقال رشيد ـ حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية العراقية ـ إن "العالم تلقى نبأ وفاة بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر ببالغ الأسى والحزن، وذلك عرفانا و تقديرا لما قدمه من حياة عامرة بالتطلع والعمل من أجل حياة إنسانية أكثر عدلاً ومحبة وتسامحاً ولطفاً".



وأضاف : "أحر التعازي إلى قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان والمجتمع الإنساني وجميع الأخوة المسيحيين المؤمنين بالقيم التي عاش وعمل عليها البابا الراحل".



وكان الفاتيكان قد أعلن يوم 31 ديسمبر الماضي أنه سيتم إقامة جنازة بابا الفاتيكان بنديكت السادس عشر في الخامس من شهر يناير الجاري.