شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين: المسجد الأقصى تعرض للاقتحام 22 مرة خلال شهر ديسمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الأوقاف الفلسطيني حاتم البكري، الإثنين، أن المسجد الأقصى تعرض للاقتحام 22 مرة من قبل مستوطنين يهود خلال شهر ديسمبر الماضي.

وأضاف أن "الاحتلال اقتحم المسجد الأقصى 22 مرة، ومنع رفع الآذان في الحرم الإبراهيمي الشريف 51 وقتا خلال الشهر الماضي".

واتهم البكري "أجهزة الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين" بتكثيف حملات التحريض على المسجد الأقصى، في ظل تصاعد وتيرة الاقتحامات خلال الشهر الماضي.

ولفت إلى أنه تم تعليق لافتات عند مدخل "باب المغاربة" بالمسجد الأقصى تشجع المستوطنين على انتهاك باحاته وقبة الصخرة.

وفيما يتعلق بالحرم الإبراهيمي، قال وزير الأوقاف إن القوات الإسرائيلية صعّدت من وتيرة استهدافه، موضحا أنها منعت رفع الأذان 51 وقتا بحجج واهية.