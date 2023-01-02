شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلن تصدير أكثر من 103 مليون برميل من النفط الخام خلال شهر ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر ديسمبر الماضي، حسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وكشفت الإحصائية أن "مجموع كمية الصادرات من النفط الخام بلغ 103 مليون و281 ألف و459 برميلا، بإيرادات بلغت 7.606 مليار دولار"، مشيرة إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر ديسمبر الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 100 مليونا و735 ألفا و151 برميلا.

أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 2 مليون و223 ألفا و338 برميلا. وأن معدل سعر البرميل الواحد بلغ أكثر من 73,644 دولارا.