شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردني: هناك اهتمام عربي ودولي لتطوير مدينة العقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وجود اهتمام عربي ودولي لتطوير مدينة العقبة الأردنية.



جاء ذلك خلال لقاء العاهل الأردني اليوم الاثنين، مع عدد من وجهاء وأهالي محافظة العقبة وممثلين عن قطاعات مختلفة.



وتحدث الملك عبدالله الثاني، عن مشروعات كبيرة ستقام في مدينة العقبة؛ وتشمل إنشاء أكبر محطة تحلية للمياه في الأردن وتطوير المطار والميناء، مشيرا إلى أهمية تعزيز القطاع الزراعي للاستفادة من المناخ الموجود بالمحافظة، فضلا عن الاستثمار بالطاقة الشمسية.



وأشار العاهل الأردني إلى ضرورة تعزيز مكانة الأردن على الخارطة السياحية والاستثمارية، مؤكدا وجود اهتمام محلي وعربي ودولي للاستثمار بالجنوب وبالعقبة بشكل خاص، ولابد من العمل بشفافية والتعاون مع القطاع الخاص ووضع الأولويات بما يعود بالنفع على المواطنين وأوضاعهم الاقتصادية.



ولفت إلى أهمية بناء قدرات أبناء المدينة وتمكينهم من خلال تطوير المدارس وإنشاء الجامعة الطبية، وتوسيع تخصصات الجامعة الأردنية في العقبة.



وتطرق إلى اختيار شركة غوغل العالمية للعقبة كنقطة تلاق للمسارات الخاصة بمشروع كوابل الإنترنت البحرية؛ لربط قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، لافتا إلى الفرص في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المرتبطة بذلك.



كما أشار العاهل الأردني إلى ضرورة استفادة مدينة العقبة من عوائد منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، لتنعكس إيجابيا على تطوير الخدمات فيها، مؤكدا أهمية تعزيز اللامركزية في العقبة.



وكان الملك عبدالله الثاني استذكر في مستهل حديثه الأحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة الحسينية بمحافظة معان، وأدت إلى استشهاد عدد من عناصر الأمن العام؛ إذ ترحم على أرواح الشهداء الأبطال الذين طالتهم يد الغدر، معربا عن تمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.



وأكد المتحدثون وقوفهم خلف قيادة الملك عبدالله الثاني في مواصلة تنفيذ مسارات التحديث، وصون مقدرات الوطن، مثمنين مواقفه والهاشميين تجاه القضية الفلسطينية والقدس.