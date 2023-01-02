شكرا لقرائتكم خبر عن شؤون الحرمين تُوزّع المظلات على المعتمرين والزوار والعاملين بالمسجد الحرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وزّعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بالتزامن مع الحالة المطرية التي شهدها المسجد الحرام، اليوم، ممثلة بوكالة الخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية ضمن مبادرة "تطوع" المظلات أثناء هطول الأمطار لضمان صحة وسلامة المعتمرين والزوار والعاملين في المسجد الحرام، وذلك ضمن حملة الرئاسة "خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا" التي من خلالها يتم تقديم كافة الخدمات الاجتماعية والتطوعية التي تسهل على قاصدي المسجد الحرام ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وراحة وفق منظومة متكاملة وفق تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين.

ونقلت وكالة أنباء السعودية (و ا س) عن مدير الإدارة العامة لتنسيق الأعمال التطوعية عادل الجهني قوله، أنَّ الإدارة لتنسيق الأعمال التطوعية حرصت في الاستعداد منذ وقت مبكر لتوفير المظلات أثناء هطول الأمطار وستر المطر وتوزيعها على المعتمرين في صحن المطاف لوقايتهم لأداء مناسك العمرة بكل يسر وراحة وتوزيعها للعاملين في خدمة قاصدي المسجد الحرام وتوفير كافة الخدمات الخيرية والتطوعية التي تعين قاصدي المسجد الحرام والسعي لتلبية احتياجاتهم في ميدان المسجد الحرام .