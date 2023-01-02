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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تتعرض الشفتان إلى الجفاف والتشقق باستمرار نتيجة تقلب الطقس خاصة في فصل الشتاء.

وأوصت الدكتورة أوتا شلوسبيرجر المرأة بعدم وضع أحمر الشفاه إذا كانت الشفاه تعاني من الجفاف والتشقق بفعل البرودة خلال فصل الشتاء.

تحذير من أحمر الشفاه في الشتاء.. ما القصة؟



وأوضحت طبيبة الأمراض الجلدية أن السبب في ذلك يرجع إلى أن أحمر الشفاه يحتوي على صبغات لونية قد تتسبب في جفاف الشفاه بشكل إضافي. وللسبب ذاته ينبغي عدم لعق الشفاه باللسان من وقت إلى آخر.

ولمواجهة الجفاف والتشقق، أوصت شلوسبيرجر بتطبيق الفازلين على الشفاه عدة مرات في اليوم؛ حيث يعمل الفازلين على ترطيب الشفاه ويمنحها ملمسا مخمليا مفعما بالأنوثة والرقة.

هربس الشفاه هو مرض مُعد للغاية يسببه فيروس الهربس البسيط من النوع الأول.

وعن أعراض المرض، أوضح مركز "الصحة" الألماني، أنها تتمثل في ظهور بثور قيحية على الشفاه مع الشعور بشد وحكة وألم ووخز بها.

وأضاف المركز أنه يتم علاج هربس الشفاه بواسطة مضادات الفيروسات، مشددا على ضرورة اتباع بعض التدابير للحيلولة دون انتقال العدوى إلى شخص آخر، أبرزها عدم التقبيل وعدم استخدام الأغراض الشخصية كالمناشف والأكواب بشكل مشترك، مع مراعاة غسل اليدين بانتظام، لا سيما بعد كل مرة يتم فيها لمس الشفاه.

وأشار المركز إلى أن هربس الشفاه يشكل خطرا داهما على الأطفال حديثي الولادة والأشخاص، الذين يعانون من ضعف المناعة.

يمكن أن يقود فرط نشاط الغدة الدرقية إلى الشعور بالتعب والإرهاق، تماما على غرار ما يحدث في حال خمول الغدة.

وأوضح أطباء الغدد الصماء بمؤسسة "كليفلاند كلينك" أن فرط نشاط الغدة الدرقية يؤدي إلى زيادة التمثيل الغذائي، مما يتسبب في استنزاف طاقة الجسم والشعور بالإرهاق والإجهاد، فضلا عن المشاكل التي تصاحب النوم، وهو ما يزيد الأمر سوءا.

وأضاف الأطباء أن الفارق بين الشعور بالتعب الناجم عن قلة النوم أو المجهود العادي، والتعب والإجهاد الناجم عن خلل في الغدة الدرقية يعرف من خلال الاستمرارية؛ حيث يشعر المصاب بالتعب الدائم، حتى بعد الاستيقاظ من النوم مباشرة، مع كونه أكثر حدة من التعب الناتج عن المجهود البدني.

ومن الأعراض الأخرى التي تصاحب فرط نشاط الغدة الدرقية اعتلال المزاج، وضعف العضلات وآلام تظهر فيها، مع صعوبة التركيز.

تجدر الإشارة إلى أن الغدة الدرقية هي عبارة عن جسم يأخذ شكل الفراشة في الرقبة بجانب القصبة الهوائية والمريء، ولها دور هام في عمليات التمثيل الغذائي وتنظيم العديد من الوظائف الخاصة بالجسم، فضلا عن درجة حرارة الجسم.

قالت الرابطة الألمانية لأطباء النساء إن الغدة الدرقية لها تأثير كبير على الحمل؛ حيث تحد أمراضها (القصور وفرط النشاط) من خصوبة المرأة.

وأضافت الرابطة أن أمراض الغدة الدرقية ترفع، كذلك، خطر حدوث إجهاض، فضلا عن خطر مشاكل النمو الجسدي والعقلي لدى الجنين.

وأوضحت أن أعراض القصور الوظيفي للغدة الدرقية تتمثل في اضطرابات الدورة الشهرية (عدم الانتظام أو الانقطاع) والتعب الشديد وفقر الدم والإمساك واعتلال المزاج وزيادة الوزن وتساقط الشعر وبرودة الأقدام.

أما أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية فتتمثل في التعرق الشديد والعصبية والاضطراب وسرعة ضربات القلب واضطرابات النوم، بالإضافة إلى مشاكل الدورة الشهرية.

وأكدت الرابطة أنه يتعين على المرأة الحامل أو المرأة التي تخطط للحمل، استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض لعلاج مشاكل الغدة الدرقية في الوقت المناسب.

ويتم علاج قصور الغدة الدرقية بواسطة هرمون الغدة الدرقية الاصطناعي، في حين يتم علاج فرط النشاط بواسطة الأدوية أو اليود المشع أو الجراحة.

والغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة في الرقبة تشكل هرمونات تلعب دورًا رئيسيًا في عملية التمثيل الغذائي وعمل الجسم بشكل سليم.

وخلال الأسابيع القليلة الأولى من الحمل، يعتمد الجنين على هرمونات الغدة الدرقية التي يتم تزويدها عبر المشيمة، وتضمن التطور الصحي للدماغ والجهاز العصبي.

أما خلال الأسبوع الثاني عشر، فسيبدأ الجنين في صنع هرموناته من خلال الغدة الدرقية الخاصة به لكن ليس بما يكفي حتى الأسبوع العشرين تقريبًا من الحمل.

وغالبا يكون من الصعب تشخيص المشاكل المرتبطة بالغدة الدرقية لدى الحامل كونها تبدو متشابهة لعلامات الحمل، لكن لأنها شائعة جدًا أثناء الحمل يراقب الأطباء الأعراض.

ويزداد هرمون الغدة الدرقية بين النساء الأصحاء أثناء الحمل بسبب اثنين من الهرمونات المرتبطة بالحمل هما الإستروجين والغدد التناسلية المشيمية البشرية، ما يحدث اضطرابا في عملها سواء بسبب فرط نشاطها أو قصور الغدة.