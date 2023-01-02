شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد شابين فلسطينيين وإصابة 6 آخرين برصاص الاحتلال الإسرائيلى فى جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الاثنين استشهاد شابين، وإصابة ستة آخرين، أحدهم بجروح خطيرة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها قرية كفر دان، غرب جنين.

وقالت المصادر "إن الشهيدين هما محمد سامر حوشية (21 عاما) وهو من بلدة اليامون وارتقى متأثرا بعدة رصاصات في صدره، والفتى فؤاد محمود أحمد عابد (17 عاما) من كفر دان، وارتقى بالرصاص في البطن والفخذ".

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، قد اقتحمت قرية كفردان، وحاصرت منزلي ذوي الشهيدين أحمد أيمن إبراهيم عابد، وعبد الرحمن هاني صبحي عابد، تمهيدا لهدمهما، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أصيب خلالها 8 مواطنين بالرصاص، وأعلن لاحقا عن استشهاد اثنين منهم متأثرين بإصابتيهما، كما اعتقلت قوات الاحتلال خلال عملية الاقتحام الشاب ماهر هاني عابد بعد أن داهمت منزله، وهو شقيق الشهيد عبد الرحمن.

وكان 224 شهيدا قد ارتقوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال العام الماضي 2022، بينهم 59 شهيدا من محافظة جنين.

وفي مدينة جنين.. انطلقت مسيرة حاشدة من أمام مستشفى ابن سينا، حمل المشاركون فيها جثماني الشهيدين عابد وحوشية على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

ودعا المشاركون في المسيرة أبناء الشعب الفلسطيني إلى تعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها السلاح الأقوى لمواجهة الاحتلال، مطالبين بضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، خاصة في ظل الحكومة الإسرائيلية الجديدة المتطرفة.