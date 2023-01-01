شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. أمطار متوسطة إلى خفيفة تضرب محافظة جدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة إلى خفيفة على محافظة جدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية، وهطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء متفرقة من المدينة المنورة فيما لا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

من ناحية أخرى، كشفت إدارة الأرصاد الجوية السعودية حقيقة فيديوهات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعى، توثق لحظة سقوط ثلوج على الكعبة المشرفة في الحرم المكي.

وقال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، إن الفيديو المتداول لتساقط الثلوج على المسجد الحرام غير صحيح ومعالج بمؤثرات إضافية.

وكان المقطع المتداول يظهر تساقط الثلوج على الكعبة المشرفة بطريقة غير طبيعية فيما يظهر المعتمرون حول الكعبة وهم يوثقون هذا الحدث النادر والغير مسبوق، بكاميرات هواتفهم النقالة، وكانوا فرحين بشدة بهذا المشهد النادر في هذه البقعة المباركة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد السعودي، قال في تقريره عن حالة الطقس، إن الفرصة لاتزال مهيأة لهطول امطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة والفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران، جازان وعسير كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

في حين تتأثر الرؤية الافقية بالضباب على أجزاء من تلك المناطق,ولا يستبعد تساقط الثلوج الخفيفة على مرتفعات منطقة تبوك ( علقان - الظهر- جبل اللوز).

وأشار التقرير إلى أن الرياح، شمالية الى شمالية غربية بسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45كم/ساعة على الجزئيين الجنوبي والاوسط تصل إلى أكثر من 50كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزئيين الأوسط والجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الى متر ونصف يصل الى مترين ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج