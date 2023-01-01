شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جدة تُعلق الدراسة الحضورية غداً بسبب سوء الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علقت جامعة جدة، الدراسة الحضورية غدًا بجميع مقراتها وفروعها، وستكون الدراسة عن بُعد لجميع الطلبة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضحت الجامعة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطنى للأرصاد حيال الحالة المطرية المتوقعة ليوم غد، وحرصًا على سلامة الجميع, فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية للطلبة والطالبات، مشددة على التزام موظفى الجامعة بالدوام الحضورى إلا إذا تعذر ذلك فيكون عن بُعد بحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.