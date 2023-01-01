شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة الجزائرية يدعو إلى رفع وتيرة العمل فى شتى القطاعات خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبد الرحمن إلى رفع وتيرة العمل في شتى القطاعات ضمن مقاربة اقتصادية تضع في صلب أولوياتها تحسين ظروف معيشة المواطنين.

جاء ذلك خلال البيان، الذي نشره رئيس الحكومة الجزائرية، اليوم/ الأحد/ بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.



وأضاف أن هذه المقاربة التى تتبناها حكومته تعمل على تنويع الاقتصاد و مصادر تمويله، وكذلك تعميم الرقمنة و تطوير البنية التحتية.



ودعا عبد الرحمن إلى التكاتف لتحقيق وثبة أخرى في مسيرة التنمية وإتمام برنامج الإصلاح و التغيير الذى رسم معالمه الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.