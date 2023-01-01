شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول فلسطيني: دعوة أبو مازن لحوار وطنى رسالة للكل لتكريس موقف موحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد نائب رئيس حركة فتح الفلسطينية محمود العالول، أن حجم المشاركة في إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية وحركة فتح الـ 58 يشكل رسالة للجميع بأن الثورة مستمرة حتى تحقيق أهدافها بالحرية والاستقلال.

وأضاف العالول في حديث لصوت فلسطين؛ الأحد، أن الشعب الفلسطيني ملتف حول حركة فتح لإكمال مسيرة شعبنا بتحرير أرضه.

وحول تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الذي اعتبر تصويت الأمم المتحدة على الذهاب لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال بالحقير، اعتبر المسؤول الفلسطيني أن تصريحاته غير معقولة وأنها شتم للعالم، وتبين تطرف الحكومة الاسرائيلية ومدى وقاحتها.

وشدد العالول على استمرار العمل الدبلوماسي بالتزامن مع توسيع العمل الشعبي على الأرض، مؤكداً أن مواقف حكومة نتنياهو الفاشية تتجاوز القانون الدولي.

وقال العالول: إن دعوة الرئيس محمود عباس لحوار وطني تشكل رسالة واضحة للكل الفلسطيني لتكريس موقف فلسطين لمواجهة الاحتلال والتصدي لجرائمه.