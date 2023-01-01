شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن: نتطلع لمزيد من التعاون مع الشركاء في الخليج خلال 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل وربيرج، أن الولايات المتحدة تتطلع لأن يحمل العام الجديد المزيد من علاقات التعاون مع الشركاء في منطقة الخليج .

وقال وربيرج - في تصريحات خاصة لقناة (الحرة) الأمريكية - إن "العديد من المصالح المشتركة تجمع الولايات المتحدة بدول الخليج خاصة تلك المتعلقة بالأمن والاقتصاد والثقافة".

وأضاف: "نحن نتوقع الاستمرار في تنسيق الجهود المشتركة مع دول الخليج "، مشيرا إلى أن "هناك تحديات مشتركة تجمع الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول الخليج وتؤثر على اقتصادنا منها فيروس كورونا والحرب الأوكرانية".