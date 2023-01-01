شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالي ينجح في السيطرة على منطقة مسجواي التابعة لمحافظة جلجدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيطر الجيش الصومالي بالتعاون مع المقاومة، اليوم الأحد، على منطقة “مسجواي” التابعة لمحافظة جلجدود .

وأكد اللواء علي عرالي عُسوبلي من الضباط الذين يقودون العملية العسكرية - في تصريح، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - أن الجيش نجح في السيطرة على منطقة “مسجواي” بعد مواجهات محدودة مع مليشيات الشباب ، موضحا أن الجيش الصومالي شن هجوماً على منطقة “مسجواي” التي كان يتمركز فيها عناصر مليشيات والتي فرت من المنطقة ،حيث يعمل الجيش على تعقب فلول المليشيات”.

ونجح الجيش الوطني في تصفية عناصر مليشيات الخوارج من محافظتي شبيلى الوسطى وهيران ،حيث انتقل لتطهير محافظة جلجدود من فلول المليشيات المتطرفة.