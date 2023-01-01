شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام لبنانية: إطلاق نار عشوائى يصيب طائرتين فى مطار رفيق الحريرى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام لبنانية، إن طائرتين من طراز (إيرباص321 نيو) متوقفتين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أُصيبتا جراء إطلاق نار عشوائي.
وأفادت معلومات، بأن الطائرتين T7-ME9 و T7-ME2 تم سحبهما الى حظيرة الطائرات لإصلاحهما، بعد تضررهما من الرصاص.
يذكر أن حادثة مماثلة حصلت منذ أسابيع، حيث أصيب طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط كانت قادمة من الأردن إلى بيروت برصاصة طائشة أثناء هبوطها في المطار من دون تسجيل إصابات.