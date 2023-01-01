شكرا لقرائتكم خبر عن وسائل إعلام لبنانية: إطلاق نار عشوائى يصيب طائرتين فى مطار رفيق الحريرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وسائل إعلام لبنانية، إن طائرتين من طراز (إيرباص321 نيو) متوقفتين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت أُصيبتا جراء إطلاق نار عشوائي.

وأفادت معلومات، بأن الطائرتين‎ T7-ME9 ‎و‎ T7-ME2 ‎تم سحبهما الى حظيرة الطائرات لإصلاحهما، بعد تضررهما من الرصاص‎.‎

يذكر أن حادثة مماثلة حصلت منذ أسابيع، حيث أصيب طائرة تابعة لطيران الشرق الأوسط كانت قادمة من الأردن إلى بيروت ‏برصاصة طائشة أثناء هبوطها في المطار من دون تسجيل إصابات‎.‎