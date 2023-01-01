شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العراقية": لا قيود جديدة لمواجهة فيروس "كورونا" في البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الأحد، عدم فرض قيود جديدة لمواجهة جائحة فيروس "كورونا" في البلاد، مؤكدة أن نصف حالات الإنفلونزا المسجلة هي إصابات بمتحور "أوميكرون".

وقال مدير الصحة العامة العراقي رياض عبد الأمير الحلفي - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن "الأطباء المختصين بالأوبئة في دائرة الصحة العامة، يراقبون الوضع في الصين"، مشيرا إلى أن زيادة الحالات في الصين هي نتيجة سلالة "أوميكرون" ومتحوراته وسرعة انتقاله الشديدة.

وأضاف أن الإصابة بمتحور "أوميكرون" أخف من الإصابة بمتحور "دلتا"، لكنها أسرع انتقالاً.. موضحا أن بعض الدول الغربية فرضت قيوداً على القادمين من الصين إلى بلدانها منها تقديم اختبار سلبي لـ "كورونا".

وأكد الحلفي أن دول المنطقة في الشرق الأوسط لم تصدر إلى الآن أي تعليمات، ويجري حالياً مراقبة الوضع فيها وسيتم هذا الأسبوع عقد اجتماعات، وقد يتم فرض بعض القيود مثل إبراز كارت اللقاح وقد لا يتم ذلك بالاعتماد على المعلومات التي ستتضمنها الاجتماعات وما سيتمخض عنها.