شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دراسة: تدخين السجائر يمكن أن يتسبب في إصابة الشخص بتدهور معرفي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توصلت دراسة إلى أن تدخين السجائر يمكن أن يتسبب في إصابة الشخص بتدهور معرفي في العقد الرابع من عمره.

ووجدت دراسة أجريت على 136018 مشاركا فوق سن الـ45 من قبل فريق في جامعة ولاية أوهايو (OSU)، أن 10% من المدخنين بدأوا في منتصف العمر أو أكبر يعانون من فقدان الذاكرة والارتباك. وبشكل عام، كان المدخنون أكثر بمرتين عرضة للإصابة بمشاكل في الدماغ مقارنة بأقرانهم.

دراسة: تدخين السجائر يمكن أن يتسبب في إصابة الشخص بتدهور معرفي

وكان المدخنون السابقون الذين توقفوا عن التدخين منذ أكثر من عشر سنوات يواجهون تزايد خطر تزايد الإصابة بمشاكل في الدماغ بنسبة 50%.

وتعد المشكلات المعرفية نادرة عند الأشخاص الذين في منتصف العمر، حيث لا يبدأ الدماغ في فقدان الوظيفة إلا بعد سن 65 عاما في معظم الحالات. وربط التدخين بالعديد من المشكلات الصحية الهامة في وقت لاحق من الحياة، مثل مرض الزهايمر والسرطان من بين أمور أخرى. والنساء أيضا أكثر عرضة للمعاناة من التدهور المعرفي من الرجال.

ولطالما ارتبط التدخين بزيادة خطر الإصابة بحالات تدهور معرفي مثل مرض الزهايمر، لكن أعراض هذه المشكلات لدى أشخاص هم في منتصف العمر نادرة الظهور.

وبالنسبة لأبحاثهم المنشورة في مجلة مرض الزهايمر، قام الباحثون بمسح عينة من نحو 140000 شخص حول عادات التدخين لديهم، وما إذا كانوا يشعرون أنهم عانوا من فقدان الذاكرة خلال تلك الفترة.

ووجدوا أن ثمانية بالمائة من الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقا في حياتهم يعانون من تدهور إدراكي.



وفي الوقت نفسه، أفاد 16% من المدخنين الحاليين أنهم يعانون من مشاكل في الدماغ وفقدان الذاكرة. وكان العديد من هؤلاء المدخنين في عمر يعتبر أصغر من أن يتعامل مع هذه المشاكل.

وأبلغ أقل من 10% بقليل من المشاركين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و49 عاما عن مشاكل في الدماغ عند الاستطلاع - وأشار الباحثون إلى أن جميع هؤلاء كانوا تقريبا من المدخنين.

وكان معدل المشكلات المعرفية المبلغ عنها متشابها بين المشاركين في الاستطلاع ممن هم في الخمسينيات من العمر.

وتضاءلت الاختلافات في التدهور المعرفي بين المدخنين وغير المدخنين إلى حد كبير مع تقدم العمر، على الرغم من أن العديد من الأشخاص في تلك المرحلة يصابون بأمراض مثل الزهايمر والخرف لأسباب متنوعة.

وقال الدكتور جفري وينغ، كبير معدي الدراسة وأستاذ علم الأوبئة في جامعة ولاية أوهايو: "كان الارتباط الذي رأيناه أكثر أهمية في الفئة العمرية 45-59، ما يشير إلى أن الإقلاع عن التدخين في تلك المرحلة من الحياة قد يكون مفيدا للصحة الإدراكية".

ورغم أن الإقلاع عن التدخين يمكن أن يزيل بعض الضرر، أفاد نحو 12% من المشاركين في الاستطلاع الذين تركوا التدخين منذ أكثر من عقد من الزمان بمعاناتهم من مشاكل معرفية.

وكان الأشخاص الذين أقلعوا عن التدخين في غضون السنوات العشر الماضية معرضين لخطر الإصابة بهذه الحالة بنسبة 13%، وهي نسبة أعلى قليلا من نسبة أولئك الذين أقلعوا عن التدخين منذ فترة طويلة.

وأخذت الدراسة فقط أمثلة عن المشكلات الإدراكية تم الإبلاغ عنها ذاتيا، ولم تجمع أي بيانات عن التشخيص السريري لمرض الزهايمر أو الخرف.

وغالبا ما تبدأ في الظهور علامات عن الحالة المدمرة قبل عقود من أن يصبح المريض في وضع يسمح له بتلقي التشخيص، ومن النادر أن يخبر الطبيب شخصا في منتصف العمر بأنه مصاب بهذه الحالة.

يستقطب أكثر من 90% من سكان العالم الفيروس الذي يسبب جدري الماء، وهو في حالة خمول في نظامهم العصبي.

ويصاب معظم الناس بفيروس الحماق النطاقي أو VZV عندما يصابون بجدري الماء وهم أطفال. ولدى نحو ثلث هؤلاء الأشخاص، يتنشط هذا الفيروس نفسه مجددا بعد سنوات ليسبب القوباء المنطقية، والتي تسمى أيضا الهربس النطاقي

(الزونا).

وفي حين أن معظم الناس على دراية بالطفح الجلدي المؤلم الذي يسببه VZV للقوباء المنطقية، يمكن أن تحدث مجموعة واسعة من المضاعفات الأخرى أيضا حتى دون ظهور أعراض جلدية مرئية.

ومن بين أشدها السكتة الدماغية، وخاصة السكتة الدماغية الإقفارية، والتي تحدث عندما يتم تقييد وصول الدم إلى الدماغ بسبب تضيق الشرايين أو انسدادها بجلطة.

ويعاني الأشخاص المصابون بالهربس النطاقي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 80% تقريبا مقارنة بمن لا يعانون من المرض، ويظل هذا الخطر مرتفعا لمدة تصل إلى عام بعد حل الطفح الجلدي.

ويتضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية تقريبا لمن يعانون من الطفح الجلدي على وجوههم، ويتضاعف ثلاث مرات لمن هم دون سن الأربعين. والآلية الكامنة وراء خطر السكتة الدماغية الطويلة الأمد غير معروفة في الغالب. واقترح بعض الباحثين أن العدوى المباشرة للشرايين قد تكون السبب.

ومع ذلك، تشير بعض ميزات عدوى VZV إلى أن هذه ليست الصورة الكاملة. ومن السمات الشائعة لعدوى فيروس VZV الالتهاب المزمن الذي ينتشر خارج موقع الإصابة الأصلي، والذي يمكن أن يستمر لأسابيع إلى شهور بعد أن يصبح الفيروس خامدا ويُفترض أنه لم يعد قابلا للاكتشاف مرة أخرى.

ويدرس مختبر أخصائي الفيروسات العصبية، أندرو بوباك، الأستاذ والباحث المساعد في طب الأعصاب، حرم جامعة كولورادو أنشوتز الطبي، كيف يساهم فيروس VZV في الاضطرابات العصبية مثل السكتة الدماغية والخرف.

وفي البحث المنشور مؤخرا، وجد أن تنشيط VZV يؤدي إلى تكوين أكياس خلوية، أو exosomes، تحمل البروتينات التي تساهم في تخثر الدم والالتهابات.

وقد تؤدي زيادة هذه البروتينات إلى زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتعد Exosomes عبارة عن حويصلات صغيرة، أو أكياس مملوءة بالسوائل، تصنع داخل الخلايا في جميع أنحاء الجسم. إنها مثل أكياس واق من المطر تحمل البضائع، مثل البروتينات والأحماض النووية، من الخلية إلى الأنسجة البعيدة.

وعلى الرغم من أهميتها للوظائف البيولوجية الأساسية مثل الاتصال بين الخلايا، إلا أن exosomes يمكن أن تلعب أيضا دورا رئيسيا في تطور المرض وتكون أهدافا لأدوية العديد من الأمراض.

وأراد الباحثون معرفة ما إذا كان مرضى الهربس النطاقي يطورون الإكسوسومات التي تحمل بروتينات تشارك في تخثر الدم، ما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية. لذلك عزلوا exosomes من دم 13 مريضا في وقت ظهور طفح الهربس النطاقي وقارنوها مع exosomes معزولة من متبرعين أصحاء.

وعندما حللوا محتويات هذه الإكسوسومات، وجدوا أن مرضى الهربس النطاقي لديهم مستويات بروتينات التخثر أعلى بتسعة أضعاف مما لدى المرضى الأصحاء.

وعلاوة على ذلك، وجد أن exosomes لمرضى الهربس النطاقي لا يزال لديهم مستويات مرتفعة من هذه البروتينات بعد ثلاثة أشهر من ظهور الطفح الجلدي الأولي.

وللتأكيد وظيفيا على أن محتويات هذه exosomes يمكن أن تحفز التخثر، قاموا بتعريض الصفائح الدموية - شظايا الخلايا المتورطة في تخثر الدم - للأشخاص الأصحاء إلى exosomes إما من مرضى القوباء المنطقية أو الأشخاص الأصحاء.

ووجد أن تعريض الصفائح الدموية للخلايا الخارجية للهربس النطاقي دفعها إلى التكتل معا وتشكيل تكتلات مع أنواع أخرى من خلايا الدم، كما يحدث في تكوين جلطة دموية.

وتشير هذه النتائج إلى أن exosomes قد تكون آلية محتملة لكيفية زيادة فيروس الحماق النطاقي من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لمرضى الهربس النطاقي.

وبينما تقدم الدراسة دليلا على الطريقة المحتملة التي يمكن أن يتسبب فيها القوباء المنطقية في زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية أثناء وبعد الإصابة بفترة وجيزة، هناك حاجة إلى مزيد من البحث حول المدة التي يستمر فيها هذا الخطر.

وتُجرى دراسات متابعة لتقييم المدة التي قد يكون لدى المرضى فيها ميل متزايد لتكوين جلطات دموية بعد حل عدوى القوباء المنطقية.

وستدرس هذه الدراسات الطولية أيضا ما إذا كان يمكن استخدام exosomes كواسم حيوي لرصد مخاطر السكتة الدماغية بعد القوباء المنطقية.