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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وجد علماء الكيمياء الحيوية الأوروبيون أن مستخلص الهندباء قادر على قمع تكاثر فيروس كورونا في الخلايا

وأن له تأثيرًا أقوى على سلالة " أوميكرون"، مقارنة بالمتحورات السابقة لـ SARS-CoV-2. وتم نشر نتائج تجارب الباحثين في مكتبة bioRxiv الإلكترونية.

علماء يؤكدون مستخلص الهندباء يمنع فيروس كورونا من التكاثر

وجاء في مقال نشره الباحثون:" لقد أظهرنا في التجارب التي أجريت على مزارع الخلايا البشرية، المعرضة لعدوى فيروس كورونا، أن حتى كميات صغيرة من مستخلص الهندباء يمكن أن تمنع تكاثر SARS-COV-2 بنسبة 60-80٪. وهذا ينطبق بشكل خاص على المزارع المصابة بسلالة "أوميكرون". وهو ما لا يشير إلى زيادة مقاومة الفيروس وانما إلى انخفاض في قدرته على مقاومة المستخلصات النباتية ".



ومنذ بداية تفشي فيروس كورونا، كان علماء الأحياء والأطباء يدرسون كيفية عمل الأدوية المضادة للفيروسات والأدوية الأخرى والمواد المختلفة النشطة بيولوجيا. وأظهرت هذه التجارب أن بعض الأدوية التي تم إعدادها لمحاربة التهاب الكبد C والإيبولا يمكن أن تُبطئ تكاثر SARS-CoV-2.

ويستخدم بعضها الآن في الممارسة الطبية لعلاج "كوفيد – 19"، لكن العلماء يواصلون البحث عن أدوية أخرى يمكن أن تبطئ تكاثر الفيروس، بما في ذلك بين المركبات المختلفة الموجودة أصلا في الطبيعة.

وعلى سبيل المثال، استوضح العلماء على مدار العاميْن الماضيين، أن المواد الموجودة في مستخلصات الشاي الأسود وسم الثعابين والأفسنتين (نبات الشيح) يمكن أن تمنع تكاثرSARS-CoV-2.

علماء الكيمياء الحيوية

وقامت مجموعة من علماء الكيمياء الحيوية الأوروبيين بقيادة إيفلين لامي، الأستاذة في جامعة فرايبورغ الألمانية، بدراسة كيفية تأثير المستخلصات المختلفة من النباتات الطبية الشعبية على فيروس كورونا. وأعد العلماء مستخلصا من الهندباء وتتبعوا تأثيره على سلالات مختلفة من SARS-CoV-2.

وقد أظهرت التجارب التي أجراها الباحثون أن المواد الموجودة في هذا العشب قادرة على منع تكوين الروابط بين جزيئات الفيروس التاجي والمستقبلات من الخلايا ACE2 التي تهاجمها عدوى COVID-19.

وكشف العلماء في الوقت نفسه عن اختلافات مثيرة للاهتمام في طبيعة تأثير مستخلص الهندباء على المتحورات الأولى والجارية لـ SARS-CoV-2.

وعلى وجه الخصوص، وجد الباحثون أن المواد الموجودة في مستخلص الهندباء، حتى في تركيزات صغيرة نسبيا، تبطئ تكاثر طفرة "ووهان" من فيروس كورونا وسلالة "دلتا" في مزارع الخلايا الضعيفة بنحو 60-70٪.

ومن ناحية أخرى، أدت جرعات مماثلة من المستخلص إلى إبطاء تكاثر سلالة "أوميكرون" بنسبة 80٪ أو أكثر، مما يشير إلى زيادة تعرضها لمفعول هذا الدواء.

أعلنت وزارة الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، عن أول حالة إصابة بـ "الأميبا الآكلة للدماغ"، أو ما تعرف بـ " النيجلرية الدجاجية" في البلاد.

وأفادت وزارة الصحة، بأن مواطنا كوريا جنوبيا في الخمسينات من العمر، توفي بعد عودته من تايلاند التي قضى فها 4 أيام، نتيجة إصابته بـ "النيجلرية الدجاجية" التي تدمر أنسجة الدماغ.

وتعد "النيجلرية الدجاجية"، من سلالة الأميبا، وتتواجد في بحيرات المياه العذبة الدافئة، والأنهار، والقنوات، والبرك في جميع أنحاء العالم، ويتم استنشاق الأميبا عن طريق الأنف حيث تستهدف الدماغ وتدمر أنسجته.

كوريا الجنوبية تعلن عن أول حالة إصابة بـ

وأوضحت الوزارة، أن احتمالات انتقال المرض من إنسان لآخر منخفضة، إلا أنها طلبت من السكان الامتناع عن السباحة في المناطق التي انتشر فيها المرض.

وتعتبر هذه الإصابة الأولى في كوريا الجنوبية، وأعلنت أول حالة إصابة بالاميبا في الولايات المتحدة عام 1937.

وبحلول العام 2018 بلغ عدد الإصابات بـ الأميبا آكلة الدماغ 381 حالة حول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، والهند، وتايلاند.