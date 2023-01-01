شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. أمطار فى السعودية غائم فى الإمارات ومائل للبرودة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحول الطقس في دول الخليج اليوم الاحد الموافق 1 يناير 2023، فى السطور التالية.

السعودية:

لا تزال الفرصة مهيأة لهطول امطار رعدية متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي الى جريان السيول على أجزاء من مناطق الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

الإمارات:

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم الأحد غائما جزئيا بوجه عام، ورطب ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

الكويت:

مائل للبروده و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 35 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .