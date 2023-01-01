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السعودية.. تعليق الدراسة الحضورية الأحد بتعليم مكة المكرمة بسبب سوء الأحوال الجوية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم الغد الأحد، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

 

وأوضحت الإدارة بأن بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا لعدم استقرار حالة الطقس وفرصة هطول الأمطار؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم الأحد 8 / 6 / 1444 بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، وستكون الدراسة عبر "" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

 

ونبّه المركز الوطنى للأرصاد السعودية، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة ، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي الى تدن في مدى الرؤية الأفقية.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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