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السعودية.. تعليق الدراسة الحضورية الأحد بتعليم مكة المكرمه بسبب سوء الأحوال الجوية

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة تعليم مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ‎تعليم مكة ليوم الغد الأحد، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

 

وأوضحت الإدارة بأن بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا لعدم استقرار حالة الطقس وفرصة هطول الأمطار؛ فقد تقرر تعليق الدراسة الحضورية يوم الأحد 8 / 6 / 1444 بمدارس مكة، والجموم، والكامل، وبحرة، وستكون الدراسة عبر "" للطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم.

 

ونبّه المركز الوطنى للأرصاد السعودية، من أمطار متوسطة إلى غزيرة على العاصمة المقدسة ، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وتؤدي الى تدن في مدى الرؤية الأفقية.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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