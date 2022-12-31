شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب يقرر منع دخول جميع القادمين من الصين بسبب تزايد إصابات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشئون الخارجية المغربية والمغاربة اليوم السبت، أن السلطات المغربية قررت منع جميع المسافرين القادمين من الصين من الولوج إلى المملكة، ابتداء من 3 يناير المقبل على ضوء تطور جائحة كوفيد 19 بهذا البلد، بحسب وكالة أنباء المغرب.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن المملكة تابعت عن كثب، خلال الأسابيع الأخيرة، تطور جائحة كوفيد بجمهورية الصين الشعبية، مبرزة أنه "وعلى ضوء تطور الوضعية والاتصالات المنتظمة والمباشرة مع الطرف الصيني، وقصد تفادي موجة جديدة من العدوى بالمغرب وكل تداعياتها، فقد قررت السلطات المغربية منع جميع المسافرين القادمين من الصين، أيا كانت جنسيتهم، من الولوج إلى تراب المملكة".

وأكدت الوزارة أن هذا "الإجراء الاستثنائي"، الذي سيتم تطبيقه ابتداء من يوم 3 يناير 2023 وحتى إشعار آخر، "لا يؤثر بأي حال من الأحوال على الصداقة القوية القائمة بين الشعبين والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، التي تظل المملكة متشبثة بها بشدة".

يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية أنه بدءًا من الخامس من شهر يناير المقبل سيُطلب من الأشخاص الوافدين من الصين في رحلات مباشرة تقديم اختبار سلبي لفيروس "كورونا" جرى قبل مغادرتهم بكين.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم السبت، أن هذه الخطوة جاءت في وقت أعلنت فيه عدة دول أنها ستفحص المسافرين الوافدين من الصين بعد ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض في أعقاب قرار "بكين" بالتخفيف من سياستها المتعلقة بالحد من انتشار (كوفيد -19)، ومن بين تلك الدول الولايات المتحدة وفرنسا والهند الذين فرضوا إجراء اختبار طبي للفيروس.

كما أنه اعتبارا من الـ 8 من شهر يناير المقبل، ستطلق أيضًا وكالة الأمن الصحي البريطانية عملية رقابة لفحص عينة من الركاب الوافدين من الصين عند وصولهم.

كما أكد وزير الصحة البريطاني ستيفن باركلي، أن الحكومة اتخذت "نهجًا متوازنا ووقائيا".. مضيفا أن الإجراءات "مؤقتة"حيث يقيم المسئولون أحدث البيانات المتعلقة بفيروس "كورونا".