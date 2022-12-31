الجيش اللبنانى: مصرع شخصين وإنقاذ 232 آخرين إثر غرق قارب بمنطقة سلعاتا

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجيش اللبنانى إنقاذ 232 شخصًا ومقتل اثنين ممن كانوا على متن مركب تعرض للغرق بمنطقة سلعاتا بمحافظة الشمال اللبناني أثناء محاولة هجرة غير شرعية.

وأكد الجيش اللبناني -في بيان مقتضب اليوم /السبت/ أن القوات البحرية أنهت، بالتعاون مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" إنقاذ الأشخاص الذين كانوا على متن المركب قبالة شاطئ سلعاتا وعددهم 232 شخصًا، ويجري حاليًا نقلهم إلى مرفأ طرابلس، كما تم انتشال جثتَي شخصين غرِقا أثناء عملية الإنقاذ.

من ناحية أخرى، عبر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، عن أمله في أن تكون السنة الجديدة بداية خروج لبنان من الأزمة الخانقة التي يمر بها، وأن تتلاقى كل الإرادات الطيبة لمعالجة الملفات الكثيرة ووضع البلد على سكة الحل.

وأضاف ميقاتي - خلال استقباله موظفي رئاسة الحكومة بمناسبة نهاية العام - أن لبنان مر عبر تاريخه بصعوبات وظروف قاسية، ولكنه كان ينهض دائمًا وينطلق من جديد، معتبرًا أن هذه الانطلاقة ليست صعبة بتعاون كل الإرادات وبوجود جنود مجهولين يعملون بصمت رغم الأوضاع القاسية.

وقال: "لن نتخلى عن الأمل بنهوض لبنان وعودة الأمور إلى وضعها الطبيعي، وسنظل نقوم بواجباتنا ولن نتوقف عند العراقيل والمصاعب".