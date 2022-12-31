شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: ضبط 15 ألفا و328 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم السبت، ضبط 15 ألفا و328 مخالفا لأنظمة الإقامة وأمن الحدود خلال أسبوع في كافة مناطق المملكة.

وذكرت الوزارة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - أن المخالفات التي ضبطتها الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، خلال الفترة من 22 وحتى 28 ديسمبر الجاري، شملت ضبط 8 آلاف و808 مخالفين لنظام الإقامة، و4 آلاف و38 مخالفا لنظام أمن الحدود، و2482 مخالفا لنظام العمل.

وأشارت إلى أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ 552 شخصا، كما تم ضبط 116 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية، كما تم ضبط 10 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وحذرت "الداخلية السعودية" من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، لأنه بذلك يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء.