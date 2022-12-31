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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تشير الدراسات بشكل دائم إلى أهمية وجود حصة غذائية يومية في النظام الغذائي من الخضروات، التي تساهم في دعم صحة الجسم الجسدية والعقلية.

ما هي العادات الغذائية التي تساهم في حماية الكبد من الأمراض؟

وألقت دراسة النظام الغذائي والصحة في NIH-AARP نظرة على 470653 مشاركا تتراوح أعمارهم بين 50 و71 عاما عندما بدأ البحث، مع ملاحظة كمية الخضار التي كان يستهلكها كل شخص، ولاحظ الباحثون أنه بعد 15 عاما ونصف من بدء الدراسة، أصيب 899 من المشاركين بسرطان الكبد، وتوفي 934 مشاركا في مرض الكبد المزمن القاتل.

وأظهرت النتائج أنه بالنسبة لأولئك الذين تناولوا المزيد من الخضار، انخفض خطر الإصابة بسرطان الكبد بمقدار الثلث.

يقول المؤلف الرئيسي للدراسة وطالب الدراسات العليا في جامعة هارفرد لونغ غانغ تشاو:" ارتبطت زيادة تناول الخضار بمقدار كوب واحد 8 أونصات أو 225 جراما بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الكبد ومعدل وفيات الكبد المزمنة بنحو 20٪".



وأظهرت الدراسة أن الخضروات التي شكلت عاملة أساسيا في الوقاية من السرطان هي الخس والبقوليات والجزر وأنواع من الفصيلة الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف والبوك تشوي والكرنب الأخضر.

تشير أخصائية التغذية بوليا لي إلى إنه ليس من المستغرب أن نرى أن الخضروات الصليبية، مثل القرنبيط والبروكلي، تم تضمينها كأقوى محارب للسرطان لأنها تحتوي على مادة السلفورافان، وهو مركب وجد أن له خصائص مضادة للسرطان.

وتشرح لي: "السلفورافان مركب موجود في الخضروات الصليبية، مثل البروكلي، وبراعم بروكسل، والقرنبيط، وله خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومضادة للسرطان" وتضيف: "تحتوي الخضراوات الصليبية أيضا على مكونات تحفز كلا من إنزيمات الكبد في المرحلتين الأولى والثانية مثل إندول -3 كاربينول، الذي يعتبر مركبا قويا مضادا للسرطان".

وتلاحظ لي أن "إحدى الدراسات الحديثة قد وجدت أن السلفورافان مفيد في التخفيف من مقاومة الأنسولين، وتقليل الدهون الثلاثية في الدم، وإجمالي الكوليسترول، ومستويات الألانين أمينوترانسفيراز (ALT) فيما يتعلق بمرض الكبد الدهني غير الكحولي"، وبحسب لي يحتوي الجزر أيضا على كميات عالية من الكاروتينات، والمعروف بقدراتها العالية في مضادات الأكسدة.

غالبا ما يصعب اكتشاف تلف الكبد في مراحله الأولى. ولكن هناك أربع علامات تشير إلى وجود مشكلات في هذا العضو المهم.



ويشير موقع Focus.de، إلى أن المشروبات الكحولية والأطعمة الدهنية في النظام الغذائي اليومي والأمراض الفيروسية تؤثر جميعها سلبا في عمل الكبد.

ويضيف الموقع، يشير تغير لون البول إلى أمراض الكبد، فمثلا يشير لون البول الغامق إلى تلف الكبد بسبب المشروبات الكحولية، والشخص يعاني من مرض مزمن.

ويشير اصفرار مقلة العين، إلى وجود مشكلة في الكبد. كما أن تغير لون البول يمكن أن يكون علامة تشير إلى التهاب الكبد. وبالإضافة إلى هذا قد تشير هذه العلامة إلى اضطراب التمثيل الغذائي للدهون أو إلى متلازمة غلبرت.

ويضيف الموقع، وقد يشير الشعور بالألم وعدم الراحة في الجزء العلوي من البطن، إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني، الذي عادة يرافقه التعب المزمن وصعوبة التركيز.

وأخيرا، يمكن أن تشير الحلقة الخضراء أو البنية اللون حول القرنية إلى أمراض الكبد الوراثية.

يكمن الغرض من بعض الأقراص العشبية في سد الفجوات الغذائية، ولكن بعضها يأتي مع تحذيرات صارمة.

ووفقا للمعاهد الوطنية للصحة، فإن الاستخدام المطول للمكملات "المهدئة" يمكن أن يؤدي إلى إصابة الكبد الشديدة.

وتتنوع الادعاءات حول الفوائد الصحية للمكملات الغذائية إلى حد كبير، ولكن الأدلة على أنها تحمي من المرض نادرة.

ولطالما شدد الباحثون على أن المكملات مفيدة للصحة عندما يفشل النظام الغذائي في تلبية جميع الاحتياجات الغذائية.

ولكن الدراسات الحديثة ألقت بظلال من الشك على سلامة الأجهزة اللوحية. ويمكن أن يؤدي أحد المكملات العشبية، التي توصف بقدرتها على تقليل القلق، إلى تلف شديد في الكبد عند تناوله بجرعة غير صحيحة.



ويعرف Kava بأنه أصل أصلي في جزر جنوب المحيط الهادئ ويتم تقديمه تقليديا كشاي، ولكن يمكن أيضا تناوله كمكمل غذائي. وشبهت آثار العلاجات العشبية بتأثيرات الكحول، ما يساعد الدماغ على الشعور بالهدوء والاسترخاء والسعادة.

وفي الواقع أشارت دراسة نُشرت في مجلة Trials إلى أنه يمكن استخدام Kava كعلاج بديل للأدوية الموصوفة للأشخاص الذين يعانون من اضطراب القلق العام.

وأظهر بحث سابق نُشر في مجلة Clinical Psychopharmacology أن تناول Kava يقلل بشكل كبير من أعراض القلق لدى الأشخاص المصابين بهذه الحالة، مقارنة بأولئك الذين يتناولون دواء وهميا.

ويمتد استخدام المكمل أيضا إلى تخفيف الآلام والوقاية من النوبات واسترخاء العضلات.

ويوضح موقع Everyday Health أن تناول جرعات أعلى من Kava لفترة طويلة ارتبط بتلف الكبد الخطير.

وفي الواقع، أصدرت كل من المعاهد الوطنية للصحة (NIH) وإدارة الغذاء والدواء (FDA) سابقا تحذيرا لإخطار المستهلكين بالمخاطر الصحية.

وتقول المعاهد الوطنية للصحة: ​​"قد تترافق المكملات الغذائية المحتوية على Kava مع إصابة الكبد الشديدة. وأفادت إدارة الغذاء والدواء (FDA) أيضا أن المنتجات المحتوية على Kava ارتبطت بإصابات مرتبطة بالكبد".

وفي حين أن المكملات الغذائية قادرة على تخفيف علامات القلق، تشير بعض الأبحاث إلى أن إجراء تغييرات معينة في نمط الحياة يمكن أن يكون مفيدا بنفس القدر لتقليل التوتر.

وأظهرت إحدى الدراسات الصغيرة أن الأشخاص الذين يتناولون الأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية لديهم مستويات أقل من القلق، مقارنة بأولئك الذين لم يفعلوا ذلك.