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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يساعد التقليل من تناول فيتامين В3 والفواكه في الحفاظ على الكبد بحالة صحية جيدة.

ماذا يحدث عند التقليل من تناول فيتامين В3 والفواكه على الكبد؟



ويشير موقع Focus Online، إلى أن أمراض الكبد لا تظهر أعراضها في المراحل المبكرة. ولكن من أجل حماية الكبد ومنع إصابته يجب استبعاد بعض المواد الغذائية من النظام الغذائي اليومي.



ويضيف الموقع، أولا وقبل كل شيء يجب التقليل من استهلاك المكملات المحتوية على فيتامين А أو فيتامين В3، اللذين يمكن أن يكونا السبب في الصداع وتهيج الجلد أيضا. كما لا ينبغي أن تحل محلهما أي منتجات أخرى. وبالإضافة إلى ذلك، يحفز التناول المنتظم للعقاقير القوية، مثل الباراسيتامول، بتلف الكبد.

ويشير الموقع، إلى أن سكر الفركتوز، يزيد من خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني. لذلك ينصح الخبراء باستهلاك الفاكهة باعتدال. وقد ظهر أن 100 غرام من التفاح تحتوي على سكر الفركتوز أكثر مما في 100 ملليلتر من مشروبات الكولا. ومع مرور الوقت يمكن أن تؤدي زيادة الدهون في الكبد، الذي يمكن أن يسببه الوزن الزائد، إلى تلف الكبد.

وأخيرا، يعتبر تناول المشروبات الكحولية السبب الأكثر شيوعا لتلف الكبد. فقد أثبت خبراء مركز علم المخدرات الألماني، أن على الرجال عدم تناول أكثر من كأسين من النبيذ أو الجعة في اليوم، وعلى النساء تناول نصف هذه الكمية.

قالت أخصائية التغذية الروسية، نوريا ديانوفا، إن وظيفة الكبد وحالته يمكن تحسينهما من خلال نظام غذائي يومي يقي الإنسان من تراكم الدهون في خلايا الكبد وما يمثله ذلك من خطورة.

وأوضحت ديانوفا في حوار مع "راديو سبوتنيك"، أن الدهون تبدأ بالتراكم تدريجيا في خلايا كبد الشخص الذي يتبع نظاما غير صحي، مؤكدة أن تناول 50 غراما على الأقل من أحد مشتقات الحليب المعروف بـ "الجبن القريش" يوميا، يساعد في تحسين وظائف الكبد ويحميه من الأمراض.

وأشارت إلى الميثيونين، هو حمض أميني موجود في الجبن، وقالت إن "هذا الحمض الأميني يساعد الكبد على أداء وظيفته بشكل جيد، كما يساعده في مقاومة الأمراض"، مضيفة أن الميثيونين يساعد على تقليل كمية الدهون في الكبد.

وأوضحت أنه "من وجهة نظر علمية، يمكننا القول إن الجبن يحسن التمثيل الغذائي لخلايا الكبد، كما أن الشخص العادي يُنصح بتناول ما لا يقل عن 50 غراما من الجبن القريش يوميا".

وأشارت إلى أن الجبن القريش يمكن تناوله مع أي وجبة، ولكن هناك اختلاف في الحصص، مضيفة أنه بالنسبة للفطور، فإن 50 غراما من الجبن القريش كافية، وبالنسبة للغداء، يمكن تناول ما يصل إلى 100 غرام من الجبن القريش، وأيضا يمكن تناول نفس الكمية في العشاء.

ولائم الأعياد، وخاصة تلك التي تستمر عدة أيام، تمثل عبئا كبيرا على الكبد، لأنها عادة تكون دهنية ومقلية يرافقها تناول المشروبات الكحولية، ما يجبر الكبد على العمل بصورة مكثفة.

وتعتبر 40 مليلترًا من كحول الإيثانول جرعة الكحول المسموح بها للرجال في اليوم، و25 مليلترا - للنساء. فتناول كمية أكبر من هذه تؤدي بالتأكيد إلى تلف الكبد.

ومن أجل أن يستعيد الكبد حالته الطبيعية بعد تناول الكحول، يجب إعطاؤه البروتين، الذي يمكن الحصول عليه من تناول اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان. كما تفيد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون A وD وE وK.

ووفقا للدكتور سيرغي فيالوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أفضل طريقة لاستعادة وظيفة وصحة الكبد، أكل كبد كائن آخر- البقر، الدجاج، الضأن وكبد سمك القد.