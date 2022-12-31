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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر Oppo Reno 8 5G يخطف أنظار السوق المصري في 2022.. لماذا؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نجحت شركة أوبو الصينية والتي لديها مصنع في مصر، في جذب شريحة كبيرة من المستهلكين بعد طرح هاتف Oppo Reno 8 5G للفئة المتوسطة.
يُباع هاتف أوبو رينو 8 الجيل الخامس بمصر بضمان دولي، فيما لم يُعلن الوكيل المحلي عن طرح الهاتف في السوق المصرية رسميًا حتى الآن، وبالتالي فأغلب الهواتف الموجودة هي مستوردة من الخارج.
لماذا هاتف Oppo Reno 8 5G؟
يتمتع الهاتف بمزايا تجعله قيمة مقابل سعر، ففي ظل معدلات تضخم بمصر تخطت 19% وغلاء الأسعار، يقدم الهاتف بمزايا جيدة مثل سرعة شحن بقدرة 80 واط، وبطارية جيدة تستمر يوما كاملا، ومعالج قوي، وأداء متميز للكاميرات، خصوصًا الخلفية التي تدعم التصوير بجودة 4K.
مواصفات Oppo Reno 8 5G في مصر
شاشة AMOLED بمساحة 6.4 بوصة
معالج ميديا تك من نوع Dimensity 1300
شريحتين اتصال نانو
يدعم الشبكات حتى الجيل الخامس "5G"
يدعم خاصية NFC
الذاكرة الداخلية 128 / 256
الذاكرة العشوائية 8 غيغارام
بطارية 4500 مللي أمبير
شحن سريع 80 وات
كاميرا أمامية 32 ميغابيكسل
كاميرا خلفية 50 + 8 + 2 ميجابيكسل
ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء
واي فاي
بلوتوث 5.3
نظام تحديد المواقع GPS
مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب
مستشعر بصمة سريع أسفل الشاشة
خاصية Face Unlock
أسعار فئات Oppo Reno 8 5G في مصر تحديث 2023
سعر أوبو رينو 8 "Oppo Reno 8 5G" الجيل الرابع في مصر هو 13330 جنيهًا.
سعر أوبو رينو 8 "Oppo Reno 8 5G" الجيل الخامس في مصر هو 16500 جنيه.
سعر أوبو رينو 8 برو "Oppo Reno 8 Pro" في مصر هو 17000 جنيه تقريبا.
سعر أوبو رينو 8 برو بلس "Oppo Reno 8 Pro Plus" في مصر هو 17500 جنيه تقريبا.