شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر Oppo Reno 8 5G يخطف أنظار السوق المصري في 2022.. لماذا؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نجحت شركة أوبو الصينية والتي لديها مصنع في مصر، في جذب شريحة كبيرة من المستهلكين بعد طرح هاتف Oppo Reno 8 5G للفئة المتوسطة.

يُباع هاتف أوبو رينو 8 الجيل الخامس بمصر بضمان دولي، فيما لم يُعلن الوكيل المحلي عن طرح الهاتف في السوق المصرية رسميًا حتى الآن، وبالتالي فأغلب الهواتف الموجودة هي مستوردة من الخارج.

يتمتع الهاتف بمزايا تجعله قيمة مقابل سعر، ففي ظل معدلات تضخم بمصر تخطت 19% وغلاء الأسعار، يقدم الهاتف بمزايا جيدة مثل سرعة شحن بقدرة 80 واط، وبطارية جيدة تستمر يوما كاملا، ومعالج قوي، وأداء متميز للكاميرات، خصوصًا الخلفية التي تدعم التصوير بجودة 4K.

شاشة AMOLED بمساحة 6.4 بوصة

معالج ميديا تك من نوع Dimensity 1300

شريحتين اتصال نانو

يدعم الشبكات حتى الجيل الخامس "5G"

يدعم خاصية NFC

الذاكرة الداخلية 128 / 256

الذاكرة العشوائية 8 غيغارام

بطارية 4500 مللي أمبير

شحن سريع 80 وات

كاميرا أمامية 32 ميغابيكسل

كاميرا خلفية 50 + 8 + 2 ميجابيكسل

ميكرفون إضافي لعزل الضوضاء

واي فاي

بلوتوث 5.3

نظام تحديد المواقع GPS

مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب

مستشعر بصمة سريع أسفل الشاشة

خاصية Face Unlock

سعر أوبو رينو 8 "Oppo Reno 8 5G" الجيل الرابع في مصر هو 13330 جنيهًا.

سعر أوبو رينو 8 "Oppo Reno 8 5G" الجيل الخامس في مصر هو 16500 جنيه.

سعر أوبو رينو 8 برو "Oppo Reno 8 Pro" في مصر هو 17000 جنيه تقريبا.

سعر أوبو رينو 8 برو بلس "Oppo Reno 8 Pro Plus" في مصر هو 17500 جنيه تقريبا.