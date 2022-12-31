شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. تجدد الاعتداءات على تلفزيون "الجديد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق مجهولون الجمعة، أعيرة نارية على مبنى تلفزيون "الجديد" فى بيروت، فيما أكد وزير الداخلية اللبنانى أن التحقيقات مستمرة للكشف عن المهاجمين وغايتهم.

وأكد وزير الداخلية والبلديات اللبنانى، بسام مولوى، أن التحقيقات جارية في تعرض مبنى "الجديد" للاعتداء، مشيرا إلى التصميم للوصول إلى الحقيقة.

وقال مولوي إن تعرض مبنى قناة "الجديد" للاعتداء قيد التحقيق الجدي، وأن القوى الأمنية تأخذ إجراءاتها.

وأضاف مولوي خلال مؤتمر صحفى الجمعة، أن "التحقيق جار وجدي، وكنا قد أخذنا تدابير بتمركز عناصر من الاستقصاء ومن شرطة بيروت ومن شعبة المعلومات أمام مبنى القناة".

وأوضح أن إطلاق النار الذي سجل ليل أمس، وقع من جسر الكولا باتجاه المبنى، باتجاه مكان تواجد العناصر المكلفة بحماية القناة.

وذكر وزير الداخلية أن شعبة المعلومات تتابع التحقيق بهذه الحادثة، كما تتابع التحقيق بالحادث السابق، وشدد على أنهم مصممون على الوصول إلى الحقيقة.

وأكد الوزير أنهم مصرّون على حماية كل المؤسسات الإعلامية وغير الإعلامية، لأن حفظ الأمن والنظام من مسؤوليتهم.

وأعلن في السياق أن شرطة بيروت ركزت كاميرات مراقبة باتجاه جسر الكولا، للاحتياط من أي أمر ممكن أن يحصل.