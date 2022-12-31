شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أبرز أجهزة السوق المصرية في 2022.. Galaxy A33 5G يحتل مكانة متقدمة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - حافظ Galaxy A33 5G، هاتف شركة سامسونج، على منافسة قوية لهواتف العملاق الكوري الجنوبي بقمة الفئة المتوسطة في 2022 بالسوق المصرية.

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A33 5G كثاني أفضل هاتف في سوق هواتف الفئة المتوسطة في مصر، والتي يصل سعرها إلى 10 آلاف جنيه، خلال عام 2022.

وجاء ذلك، عقب تصويت اختار خلاله عدد 7639 شخصا، هواتف Redmi Note 11S ثم Galaxy A33 5G ثم Realme 10، على الترتيب لتكون الهواتف الأفضل في الفئة المتوسطة خلال عام 2022.

وذلك وفقا للإحصائيات السنوية لموقع "mobizel"، عقب قيامه باستفتاء لمعرفة آراء متابعي الموقع لأفضل الموبايلات خلال عام 2022 بالأسواق، والذي استمر من يوم 21 ديسمبر حتى 28 من الشهر نفسه، وشارك في هذا الاستفتاء 80 ألف شخص.

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A33 5G في السوق المصرية عبر نسخة 128 جيجا مع 8 جيجا رام، بسعر 9500 جنيه.

يأتي هاتف سامسونج Galaxy A33 5G، ببطارية قوية 5000 مللي أمبير، مع شاشة سوبر أموليد FHD+، تدعم 90Hz بشكل النوتش، والشاشة مقاومة للماء والغبار، ويدعم الهاتف معالج قوي داعم لخدمات الجيل الخامس.

يدعم هاتف سامسونج Galaxy A33 5G، كاميرا أمامية بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2.

أما الكاميرا الخلفية فتأتي رباعية، حيث الكاميرا الأولى بدقة 48 ميجابكسل بفتحة عدسة F/1.8، وهي الكاميرا الأساسية وتدعم المثبت البصري.

أما الكاميرا الثانية فتأتي بدقة 8 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الواسع.

أما الكاميرا الثالثة، فتأتي بدقة 5 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالتصوير الماكرو، وأخيرا الكاميرا الرابعة، وتأتي بدقة 2 ميجابكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي الكاميرا الخاصة بالعزل مع فلاش أحادي من نوع ليد فلاش.

كما يدعم هاتف سامسونج Galaxy A33 5G تصوير الفيديوهات بجودة الـ4K بدقة 2160 بكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية الواحدة، كما يدعم التصوير بجودة الـ FHD بدقة 1080 بكسل بمعدل التقاط 30 و120 إطار في الثانية الواحدة، مع تطوير في الكاميرات بشكل ملحوظ في التصوير الليلي، بل ويمكن عن طريق الذكاء الاصطناعي مسح عناصر من الصور عن طريق الـ Object Eraser مع وضع الـ Fun Mode لعمل صور تناسب مواقع التواصل الاجتماعي.