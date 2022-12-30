شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع شاب وإصابة 2 بسبب صاعقة رعدية في محافظة المخواة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت صحيفة "سبق" السعودية، إن صاعقة رعدية، تسببت في مصرع شاب وإصابة اثنين من مرافقيه بمحافظة المخواة.

وذكر الصحيفة أن مجموعة قدِم شبان من إحدى المحافظات بسراة الباحة للاستمتاع بالأجواء الجميلة في الساحة الشعبية بمحافظة المخواة، فضربت صاعقة رعدية الموقع الذي يجلسون فيه، فتوفي أحدهم وأُصيب اثنان ونجا الرابع، فيما باشرت الفرق الأمنية والإسعافية الموقع، وتم نقل المصابين لمستشفى المخواة العام.

وكانت قد أُطلقت الجهات المختصة عدة تحذيرات من الخروج وقت الأمطار والصواعق الرعدية، ودعت للاحتراز للسلامة بعدم استخدام الهاتف الجوال والبحث عن مكان آمن ومنها السيارات أو المباني، وعدم اللجوء إلى المباني غير المحمية أو الأشجار المنعزلة الواقعة على قمم التلال أو الخيام أو الاقتراب من أسلاك الأسوار المعدنية.

ولحماية المباني والمنشآت يتم استعمال مانعات الصواعق التي تفرغ التيار الكهربائي إلى الأرض، كما يجب الحذر من الجلوس أو الاقتراب من الاشجار العالية والتي تعلو رؤوسها سطوح المنازل؛ حيث إنها من المواقع الطبيعية للصواعق.

يُذكر أن الصاعقة الرعدية تتسبب في تفريغ جهد عالٍ جدًا يصل إلى عدة ملايين بوحدة الفولت.