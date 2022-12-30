شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: روسيا مستعدة للمساعدة في استقرار الوضع وإعادة الإعمار في سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، استعداد بلاده للمساعدة في استقرار الوضع وإعادة الإعمار بعد الصراع في سوريا.

وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين" في بيان لها اليوم الجمعة، أن ذلك جاء خلال برقية الرئيس بوتين إلى الرئيس السوري بشار الأسد بمناسبة قدوم العام الميلادي الجديد وبأعياد الميلاد.

وجدد الرئيس بوتين تأكيده على دعمه المستمر لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها، واستعداده لمواصلة الإسهام في استقرار الوضع وإعادة الإعمار بعد الصراع في البلاد.