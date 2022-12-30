شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الأمن الصومالية تستعيد السيطرة على عدة مناطق بإقليم شبيلى السفلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعادت قوات الأمن الصومالية، اليوم الجمعة، السيطرة على عدة مناطق بإقليم شبيلى السفلى بولاية جنوب غرب البلاد.

وأوضحت وكالة الأنباء الصومالية أن القوات الأمن استعادت مناطق "جندرشي"، و"جلب"، و"ماركا"، التى كانت تخضع لنفوذ ميليشيات الخوارج المرتبطة بتنظيم القاعدة. وأشارت إلى ذلك يأتى بالتزامن مع العمليات العسكرية المشتركة التى تشهدها المناطق الوسطى والجنوبية فى البلاد للقضاء على ميليشيات الخوارج الإرهابية.

وكانت القوات المسلحة الصومالية، اعتقلت عددا من الشيوخ المحليين بتهمة التعامل مع الميليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.

وقال حاكم مدينة "عادادو" التابعة لإقليم "جلجدود" بولاية "جلمدج" الإقليمية فارح ديري ورسمي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصومالية، إن المعتقلين اخترقوا توجيهات الحكومة الفيدرالية بشأن الإرهاب وسيمثلون أمام العدالة وفق القوانين المرسومة للدولة.



من جانبه، أوضح قائد الفرقة 21 بالجيش الصومالي العقيد حسن محمد أبو بكر، إن الشيوخ المعتقلين تم نقلهم إلى مدينة "طوسمريب" عاصمة ولاية "جلمدج" من أجل المحاكمة، منوها بأن الحكومة الصومالية أصدرت بيانا لتجريم التعامل مع الميليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.