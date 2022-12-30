شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة فلسطينى خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة فى نابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب، صباح اليوم الجمعة، شاب بشظية بالرقبة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى للبلدة القديمة فى نابلس.

وأفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور، وحاصرت منزلا بالبلدة القديمة وسط اشتباكات ومواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال وعدد من الشبان الذين يحاولون التصدي لهم.

وذكر مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس، أن شابا أصيب بشظية بالرقبة نقل إثرها إلى مستشفى رفيديا، ووصفت حالته بالمستقرة.