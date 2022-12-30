شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 2 فى اعتداء إرهابى على حقل نفطى بدير الزور السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل 10 عمال وأصيب 2، فى اعتداء إرهابى استهدف 3 حافلات تقل العاملين فى حقل التيم النفطى بدير الزور، فى سوريا.

وأعلن وزير النفط السورى بسام طعمة حسبما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، "مقتل 10 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء هجوم إرهابي استهدف سيارات تبديل الوردية في حقل التيم النفطي"، مبينا أن "الحافلة التي كانت تقل العاملين تعرضت لقذيفة صاروخية".

وأفاد بأنه تم نقل الجرحى إلى مستشفى الباسل بدير الزور، لتلقي العلاج.

وفى فبراير الماضى قالت هيئة الاستخبارات الروسية الخارجية إن الولايات المتحدة تنهب الموارد الطبيعية لسوريا، وتشارك بنشاط في تجارة النفط إذ يصل الإنتاج الشهري من النفط السوري إلى ثلاثة ملايين برميل.

وجاء في بيان الهيئة: "لا يزال نهب الثروات الطبيعية السورية من قبل الشركات الأمريكية مستمرا، ولا تزال واشنطن متورطة بنشاط في التجارة غير المشروعة بالنفط المنتج في الأراضي شمال شرق سوريا، حيث يتم استخراج ما يصل إلى ثلاثة ملايين برميل نفط كل شهر من الحقول في محافظات الحسكة. وفي الرقة ودير الزور .. يباع نحو ثلث النفط المسروق بوساطة أمريكيين .

وأضاف البيان:"وقد تم التأكيد على أن النفط يصل إلى كردستان العراق بواسطة شاحنات "تحت حراسة عسكريين أمريكيين.. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوحدة العسكرية الأمريكية وموظفي الشركات العسكرية الخاصة ينظمون نظاما أمنيا للبنية التحتية ".