شكرا لقرائتكم خبر عن وزير يمني يدعو للضغط على الحوثى لوقف استهدافها الممنهج للقطاع الخاص ببلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، حملة الاستهداف والتشويه المتواصلة التي تشنها قوات الحوثي، بحق إحدى المجموعات التجارية اليمنية، والتي وصلت إلى حد إغلاق شركاتها، داعيًا المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط حقيقية لوقف استهدافها الممنهج للقطاع الخاص بالبلاد.

وقال الإرياني - في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت) - إن استهداف أحد أهم شركات إنتاج واستيراد المواد الغذائية والاستهلاكية، والتي تواصل نشاطها في ظروف قاسية جراء الحرب، يعرض عشرات الآلاف من الأيدي العاملة في مختلف المحافظات، وأسرهم، لخطر فقد مصدر رزقهم.

وأشار إلى أن ميليشيا الحوثي تواصل حملة التضييق والابتزاز للبيوت التجارية الكبرى في المناطق الخاضعة لسيطرتها لدفعها لوقف نشاطها والفرار خارج اليمن، واستبدالها بشركات تجارية تابعة لقياداتها، وإحكام سيطرتها على القطاع الخاص، دون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة.

ودعا الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوط حقيقية على الحوثي لوقف استهدافها الممنهج للقطاع الخاص، وتحييده عن الصراع، وإسناده للاستمرار في القيام بدوره الحيوي.