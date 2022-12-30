شكرا لقرائتكم خبر عن تونس.. شهر أكتوبر 2022 الأكثر جفافا منذ عام 1960 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المعهد الوطنى للرصد الجوى في تونس، أن شهر أكتوبر 2022 كان الأكثر جفافا منذ عام 1960.

وأشار معهد الرصد الجوي إلى بلوغ إجمالي الأمطار خلال أكتوبر 2022، حوالي 92.8 ملمترا، وهو ما يمثل 9 بالمائة فقط من المعدل المرجعي للشهر والمقدر بـ835 ملمترا.

وأفاد بأن النقص يبلغ نسبة 90 بالمائة، وفق ما ورد في الملخص المناخي للمعهد.

وكان الشمال الأفريقى قد شهد حرائق متعددة فى غابات الجزائر خلال صيف 2022، مشابهة لتلك التى شهدتها القارة الأوروبية فى نفس الفصل.