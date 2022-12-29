شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحكومة اللبنانية: استمرار تسعير المحروقات بسعر السوق الموازية لاحتواء الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المكتب الإعلامي لرئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتى، أنه خاطب وزير الطاقة والمياه وليد فياض بالإبقاء على تسعيرة بيع المحروقات ربطًا بسعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازية مؤقتًا، لحين الانتهاء من وضع الآلية اللازمة لتدبير العملة الأجنبية للشركات المستوردة وفقًا لسعر منصة صيرفة الرسمية وذلك لاحتواء أزمة توزيع المحروقات.

وأوضح مكتب ميقاتي -في بيان اليوم /الخميس/- أن الخطاب الذي وجهه ميقاتي للوزير جاء بناءً على طلب من الوزير بتغطية رئيس الحكومة لقرار التراجع عن اعتماد السعر الجديد، وذلك بعد البلبلة التي حصلت أمس عقب قرار وزير الطاقة ربط أسعار الوقود بسعر منصة صيرفة التي حدّدها مصرف لبنان بـ 38,000 ليرة لبنانية.

وأشار إلى أن قرار وزير الطاقة جاء قبل اكتمال العملية التنظيمية لتنفيذ هذا القرار وهو ما أدى إلى عدم تلبية المصارف التجارية طلبات السوق كافةً تنفيذًا لبيان المصرف المركزي، وبعدما تفاقمت أزمة توزيع المحروقات ما انعكس سلبًا على مصالح المواطنين في فترة الأعياد.

واستطرد المكتب الإعلامي لميقاتي قائلًا إن رئيس الحكومة ووزير الطاقة تواصلا، وطلب تغطية قرار التراجع عن اعتماد السعر الجديد إلى حين انتظام عمل المصارف وفق آلية التسعير الجديدة لصيرفة.