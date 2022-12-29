شكرا لقرائتكم خبر عن العماد عون: الجيش اللبنانى صامد ومتماسك وقادر على الاستمرار خلافًا للشائعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، أن الجيش صامد ومتماسك وقادر على الاستمرار خلافًا لكل الشائعات التي تطاله ومنها أعداد الفارين منه – على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن هناك آلافًا من الشباب الذين تقدموا بطلبات تطوع للانخراط فى صفوف المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك في كلمة له اليوم خلال تفقده مراكز المؤسسة العسكرية بالنبي سباط ومقيال الحلاني والتلاجة بمنطقة البقاع على الحدود مع سوريا، وذلك عقب افتتاحه في منطقة البقاع طريق جرود بريتال - بعلبك (بطول 22 كيلومترًا) والتي تصل بين عدد من مراكز فوج الحدود البرية الرابع، وهي مركزا مقيال الحلاني والنبي سباط في جرود بريتال، ومركزا التلاجة وعمشكي في جرود بعلبك.



وشدد العماد عون، على أن القيادة تتابع أوضاع العناصر عن كثب من خلال رؤسائهم، وتسعى بأقصى جهودها إلى تخفيف وطأة الأزمة عنهم عبر تعزيز العلاج العسكري وتأمين مساعدات مختلفة، لافتًا إلى أن لبنان سيبقى بوجود الجيش، وأنه لا بد من التحلي بالصبر حتى إنجلاء الأزمة.



وأضاف أن الدفاع عن الوطن شرف كبير وهو دفاع عن العِرض والهوية، مؤكدًا لضباط الجيش أن لبنان يكبر بهم، موضحًا أنهم نالوا محبة اللبنانيين وثقتهم كما ثقة المجتمع الدولي، معتبرًا أن هذه الثقة هي عامل أساسي في استمرار الجيش عن طريق المساعدات المقدمة من قبل اللبنانيين سواء مقيمين ومغتربين بالإضافة إلى الدول الصديقة.



وقال عون: "زيارتي لكم اليوم تعبير عن تقديري العميق لكل ما قمتم به خلال العام الماضى وسط الظروف العصيبة التي يعاني منها وطننا. وجودكم هنا أساسي وضروري، أنتم حافظتم على لبنان وكتبتم التاريخ، وهو سيذكر أنكم حميتموه، لولاكم لما بقي هذا الوطن".



حضر الافتتاح قائد فوج الحدود البرية الرابع وضباطه ومحافظ بعلبك الهرمل القاضي بشير خضر وعدد من رؤساء البلديات والفعاليات في المنطقة، حيث تسهل الطريقُ المفتَتحة انتقالَ العسكريين بين المراكز المذكورة، وضبطَ مناطق حدودية حساسة كانت تُستَعمل سابقًا من قبل الإرهابيين للتنقُّل عبر الحدود الشرقية. كما تساعد المواطنين في الوصول إلى أراضيهم.



وتفقد قائد الجيش مراكز النبي سباط ومقيال الحلاني والتلاجة، حيث التقى العسكريين وهنأهم بمناسبة الأعياد المجيدة متمنّياً لهم ولعائلاتهم عاماً أفضل، كما تفقد قيادة فوج الحدود البرية الرابع في بعلبك واطّلع على المهمات العملية التي ينفذها والتحديات التي يواجهها في سياق مراقبة الحدود وضبطها.



وأثنى العماد جوزاف عون، على جهود ضباط الفوج، واعتبر أنهم ورفاقهم في بقية الوحدات أصحاب مبادرة وإرادة صلبة وإيمان قوي، ودعاهم إلى التمسك بإيمانهم ببلدهم لأنهم جميعًا أبناء مدرسة الصبر والإرادة والإيمان.