شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام الأمنى العراقى: البصرة آمنة لاستضافة بطولة "خليجى 25" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس خلية الإعلام الأمنى العراقى اللواء سعد معن، أن البصرة باتت جاهزة من الناحية الأمنية ومهيأة لاستضافة بطولة "خليجى 25" لكرة القدم.. موضحا أن هذه البطولة ستكون بوابة لنجاحات وبطولات أخرى فى المستقبل.

وقال معن - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الخميس، إن خلية الإعلام الأمنى العراقي زارت محافظة البصرة للإطلاع على آخر التطورات والتحضيرات الأمنية، وإنشاء غرفة عمليات إعلامية لخلية الإعلام الأمنى بالاشتراك مع جميع التشكيلات الأمنية ومنها الشرطة المجتمعية، من أجل توفير البيئة الآمنة والمناسبة لضيوف النسخة الـ 25 من بطولة كأس الخليج العربي التي تستضيفها مدينة البصرة خلال الفترة من 6 وحتى 19 يناير المقبل.

وأضاف قائلا "أن البصرة باتت آمنة، وكلمة آمنة قليلة بحق هذه المدينة"، مشيرا إلى أن الأجواء مناسبة من الناحية التنظيمية والإدارية والأمنية لاستضافة هذه البطولة التي ستكون بوابة لنجاحات وبطولات ومناسبات أخرى قادمة.