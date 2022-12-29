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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أظهرت دراسة حديثة أنه إذا تم تقشير الموز وتجفيف القشرة وطحنها إلى دقيق، فيمكن تحويلها إلى منتجات مخبوزة ذات مذاق لطيف، إن لم يكن أفضل من المنتجات القائمة على القمح.

فائدة غير متوقعة لقشر الموز.. ما هي؟

ولئن لم تكن قارئا مخلصا لمدونات الطبخ النباتي أو من محبي Nigella Lawson، فربما لم تكن لتفكر أبدا في الطهي باستخدام قشر الموز. لكنها ليست آمنة تماما فحسب، بل أظهر العلماء أيضا أنها مفيدة حقا لك.

عندما تم اختبار طعم منتجات تجربتهم، أفاد المستهلكون أنهم سعداء بالنكهات تماما.

وستحصل أيضا على دعم سخي من المعادن والعناصر الغذائية المقاومة للسرطان.

وعلى الجانب السلبي، فإن إضافة الكثير من طحين قشر الموز نتجت عنها كعكات ذات بنية صلبة إلى حد ما، وربما مع جميع الألياف الإضافية. ولكن عندما تم صنع دفعات من الدقيق الذي يحتوي على نسبة 7.5% من قشر الموز المطحون، حقق نسيج ملفات تعريف الارتباط توازنا أكثر جاذبية.

وتشير النتائج إلى أن استخدام دقيق قشر الموز في الخبز والكعك والمعكرونة قد يكون أمرا يستحق النظر فيه أيضا.

وفي العام الماضي، على سبيل المثال، وجدت دراسة أجريت على كعكة قشر الموز أن الجلد الأصفر للفاكهة يوفر لونا غذائيا طبيعيا للمنتج المخبوز بالإضافة إلى التعزيز الغذائي.

وفي غضون ذلك، وجدت دراسة أجريت عام 2016 أن استبدال ما يصل إلى 10% من دقيق القمح بدقيق قشر الموز يمكن أن يثري الخبز المخبوز بمحتويات عالية من البروتين والكربوهيدرات والدهون.

كما أن تناول قشرة هذه الفاكهة ليس مجرد خيار صحي، بل يمكن أن يساعد في تقليل هدر الطعام. ويوجد نحو 40% من وزن الموز في قشرته، وفي معظم الأحيان، يتم التخلص من هذه القشرة المليئة بالمغذيات.

ويمكن لقشور الموز إطالة العمر الافتراضي لبعض المنتجات لأن القشور لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للميكروبات.

وينطبق الأمر نفسه على قشور الفاكهة الأخرى أيضا، مثل قشر المانجو، والذي وجد أيضا أنه يعزز خصائص مضادات الأكسدة في الكعكة ويحسن نكهتها. لذلك في المرة القادمة التي تقوم فيها بتجريد ثمرة موز من الداخل، ضع في اعتبارك الاحتفاظ بالقشرة.

تتشكل الخلايا غير الطبيعية داخل الرئتين إلى ورم سرطاني، ما قد يؤدي إلى ظهور أعراض خارجية.

وقد لا يدرك الناس أنهم يعانون بالفعل من سرطان الرئة لأن الأعراض يمكن أن تنتقل مع حالات أخرى. خذ على سبيل المثال السعال الذي يمكن أن يكون نتيجة نزلات البرد أو الإنفلونزا أو الربو. يمكن أن يكون السعال أيضا علامة على الإصابة بسرطان الرئة، ولكن فقط إذا تم التحقق من معايير محددة.

ووفقا لـ NHS، يجب فحص السعال المستمر - الذي لا يختفي بعد ثلاثة أسابيع - من قبل الطبيب، لأنه قد يشير إلى سرطان الرئة.

ويحذر الجسم الصحي من أنه "لا توجد عادة علامات أو أعراض لسرطان الرئة في المراحل المبكرة".

ومع ذلك، إذا كنت تعاني من سعال طويل الأمد "يزداد سوءا"، فقد يكون ذلك أيضا علامة على مرض قاتل.

إذا كان هناك دم عند السعال، فيجب إبلاغ مقدم الرعاية الصحية الخاص بك في أقرب وقت ممكن. وهناك مؤشر آخر محتمل لسرطان الرئة، هو وجود وجع أو ألم عند السعال.

ويمكن أن تشمل الأعراض الأخرى لسرطان الرئة التهابات الصدر المتكررة، وضيق التنفس المستمر، والتعب، وفقدان الشهية، أو فقدان الوزن غير المبرر.

كما أن إحدى العلامات الأقل شيوعا لسرطان الرئة هي "تعجر الأصابع"، والتي تحدث عندما يكون هناك تغيير في مظهر أصابعك، مثل أن تصبح مقوسة، أو تصبح أطراف الأصابع أكبر.

وقد يؤدي سرطان الرئة أيضا إلى:

- صعوبة في البلع.

- صفير.

- صوت أجش.

- تورم في الوجه أو الرقبة.

- ألم مستمر في الصدر أو الكتف.

كشف علماء من جامعة ماساتشوستس أمهيرست بالولايات المتحدة، كيف يمكن لكبار السن تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة تصل إلى 50%.

ولتقليل احتمال الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية، من الأفضل المشي ما بين "6000 إلى 9000 خطوة في اليوم".

وعلّقت الأستاذة المساعدة في علم الحركة في كلية الصحة العامة وعلوم الصحة، أماندا بالوش، على النتائج. وقالت: "وجدنا أنه بالنسبة للبالغين الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما، كان هناك خطر إصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أقل بشكل ملحوظ على مدى متابعة متوسطها ست سنوات. وعند تجميع المزيد من الخطوات يوميا، بات الخطر أقل تدريجيا".

واشتمل التحليل على 15 دراسة شملت ما يقرب من 50000 شخص من أربع قارات.

وأضافت بالوش: "الأشخاص الأقل نشاطا هم الأكثر ربحا من هذا المشي. فبالنسبة لأولئك الذين يمشون 2000 أو 3000 خطوة في اليوم، فإن القيام بالمزيد قليلا يمكن أن يعني الكثير لصحة قلبهم. إذا كنت على عتبة 6000 خطوة، فإن الوصول إلى 7000 ثم إلى 8000 أمر مفيد أيضا، إنه مجرد تحسن تدريجي أصغر".



وتوصف أمراض القلب والأوعية الدموية بأنها "مرض الشيخوخة"، ما يعني أن السمات المميزة لمشكلة صحية لا تميل إلى أن تؤتي ثمارها حتى وقت لاحق من الحياة.

وتشرح NHS: "أمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) هي مصطلح عام للحالات التي تؤثر على القلب أو الأوعية الدموية".

أربعة أنواع رئيسية من أمراض القلب والأوعية الدموية:

1. أمراض القلب التاجية.

2. السكتات الدماغية والسكتات الدماغية الصغيرة.

3. مرض الشرايين المحيطية.

4. مرض الشريان الأورطي.

ويحدث مرض القلب التاجي عندما ينخفض أو يتوقف تدفق الدم الغني بالأكسجين إلى عضلة القلب.

وبالتالي، يمكن أن يعاني الشخص المصاب بأمراض القلب من ألم في الصدر أو نوبة قلبية أو قصور في القلب.

وتحدث السكتة الدماغية عندما ينقطع إمداد الدماغ بالدم، ما قد يؤدي إلى موت خلايا المخ.

علامات السكتة الدماغية:

• الوجه - قد يتدلى الوجه من جانب واحد، وقد يكون الشخص غير قادر على الابتسام، أو قد يكون فمه أو عينه قد سقطتا.

• الذراعان - قد لا يتمكن الشخص من رفع ذراعيه والاحتفاظ بهما هناك بسبب ضعف الذراع أو خدر في ذراع واحدة.

• الكلام - قد يكون كلامهم غير واضح أو مشوه، وقد لا يتمكنون من التحدث على الإطلاق أو قد لا يكونون قادرين على فهم ما تقوله لهم.

وتحدث حالة القلب والأوعية الدموية عندما يكون هناك انسداد في شرايين الأطراف، عادة في الساقين.

ويمكن أن تشمل أعراض مرض الشريان المحيطي ما يلي:

• ألم خفيف أو تشنج في الساق، وهو أسوأ عند المشي ويتحسن بالراحة.

• تساقط الشعر في الساقين والقدمين.

• خدر أو ضعف في الساقين.

• تقرحات مستمرة (تقرحات مفتوحة) على القدمين والساقين.

ويحدث مرض الشريان الأورطي عندما يصيب المرض أكبر وعاء دموي في الجسم، والذي ينقل الدم من القلب إلى باقي الجسم.

