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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يعمل علماء معهد بطرسبورغ للفيزياء النووية، على طريقة جديدة لتشخيص مرض الكبد الدهني غير الكحولي، من خلال دراسة المؤشرات الحيوية التي تشير إلى المرض.

طريقة جديدة لتشخيص مرض الكبد الدهني

ومن أجل ذلك صمموا نموذجا لتطور مرض الكبد الدهني غير الكحولي. وبعد تحليل التغيرات الحاصلة في مؤشرات كيمياء دم الجرذان المخبرية المصابة اصطناعيا بشدة مختلفة من المرض.

ولتقييم نماذج المرض، قاس الباحثون المؤشرات الكيميائيةالحيوية، بما فيها مستوى الغلوكوز والبروتين في بلازما الدم والكوليسترول وغيرها.

ويقول ألكسندر تراشكوف، مدير المختبر، "تميزت النماذج التي أعدناها بزيادة البيليروبين في الدم (البيليروبين- صبغة مرارة ذات لون أصفر- بني ناتجة عن انهيار الهيموغلوبين) التي تعرف باليرقان. كما لوحظ ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم وقمع آليات مضادات الأكسدة وأعراض أخرى تتطور نتيجة تلف خلايا الكبد. وأن مستوى اضطراب التمثيل الغذائي عند هذه الجرذان ارتبط بمستوى شدة نموذج المرض".

ويخطط الباحثون الآن لتحديد المؤشرات الحيوية المميزة لمرض الكبد الدهني غير الكحولي متفاوت الشدة، ما سيسمح بتشخيصه في الوقت المناسب وتصحيح الاضطرابات الأيضية.

أعلن أطباء مستشفى كليفلاند في الولايات المتحدة، أن ازدياد الحكة في منطقة القدمين واليدين ليلا يشير إلى الكبد الدهني

وتشير Express، إلى أنه وفقا لأطباء مستشفى كليفلاند، الأعراض الرئيسية للكبد الدهني غير الكحولي، هي عدم الراحة وألم في البطن. ولكن في حالات عديدة، يسبب الكبد الدهني الحكة.

ويقول الأطباء، "الحكة المرتبطة بالكبد الدهني غير الكحولي تشتد مساء وفي الليل. وتظهر هذه الحكة لدى البعض في منطقة معينة من الجسم، كالأطراف أو في باطن القدمين والكفين".

ويشير الأطباء، إلى أن أحد أسباب هذه الحكة هي تراكم أملاح أحماض الصفراء. ويلاحظ أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة والوزن الزائد لديهم ميل للإصابة بالكبد الدهني غير الكحولي. لذلك ينصحهم الخبراء بضرورة إعادة النظر بنظامهم الغذائي والعمل على التخلص من الوزن الزائد.

يؤدي الإفراط في شرب الكحول إلى أمراض الكبد المرتبطة بها. ويمكن أن تظهر علامة واحدة تشير إلى هذه الحالة في حياتك اليومية.

وقالت مونيكا واسرمان، المديرة الطبية في Olio Lusso: "كن على علم بأن الإفراط في شرب الكحول لعدة سنوات يمكن أن يؤدي إلى تراكم السموم في الكبد". والأسوأ من ذلك، أن الإفراط في تناول الكحوليات يؤدي أيضا إلى حالة تعرف باسم مرض الكبد المرتبط بالكحول (ARLD). وعلى غرار مرض الكبد الدهني، لا يسبب ARLD العديد من الأعراض حتى يتطور".

ومع ذلك، هناك بعض العلامات التحذيرية التي قد تظهر، مع ظهور أحد الأعراض في حياتك اليومية.

ووفقا لمؤسسة British Liver Trust، فإن الارتباك هو أحد العلامات التي تشير إلى أمراض الكبد.

وقالت واسرمان: "لا يستطيع الكبد [المتضرر من الكحول] إزالة المواد غير المرغوب فيها بشكل صحيح من الدم، ما يؤدي إلى تراكم السموم في الدماغ، وبالتالي الارتباك.

ولاكتشاف العلامات، قد تلاحظ بياض عينيك وجلدك يتحول إلى اللون الأصفر. وقد تنتفخ ساقيك وقدميك.

وعلاوة على ذلك، قد يبدو بطنك أكبر بسبب تراكم السوائل وترتفع درجة حرارة الجسم على الرغم من الشعور بالحمى في بعض الأحيان.

ووفقا لـ NHS، يمكن أن تسبب الحالة أيضا أعراضا، بما في ذلك:

• الشعور بالمرض.

• فقدان الوزن.

• فقدان الشهية.

• اصفرار العين والجلد (اليرقان).

• انتفاخ في الكاحلين والبطن.

• ارتباك أو خمول.

• تقيؤ الدم أو خروج الدم في البراز.

ومع ذلك، فإن الحالة لا تسبب للأسف العديد من العلامات التحذيرية، وفقا للخدمة الصحية.

لهذا السبب توصي بإخبار طبيبك العام إذا كنت تشرب كميات كبيرة من الكحول بانتظام حتى يتمكن من فحص الكبد.