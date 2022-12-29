شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبيرة تغذية روسية يكشف الأطعمة الأكثر ضررا للكبد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، أن البطاطس المقلية والمعكرونة تلحق أضرارا جسيمة بالكبد.

خبيرة تغذية روسية يكشف الأطعمة الأكثر ضررا للكبد



وتشير الخبيرة في مقابلة مع صحيفة "إزفيستيا" إلى أن النظام الغذائي المحتوي على كمية كبيرة من الكربوهيدرات هو الأكثر ضررا للكبد. ومن بين الأطعمة الأكثر خطرا على الكبد: الحلويات، الإفراط بتناول الفواكه والحبوب والخبز.

وتقول، "يلحق التهاب الكبد الفيروسي B وC ضررا لا يمكن إصلاحه في الكبد، وكذلك حالات التسمم بأي مواد سامة. وإذا استبعدنا التسمم والتهاب الكبد الفيروسي، فتبقى هناك منتجات يمكن أن تضر الكبد".

ووفقا لها، لا توجد مادة واحدة ضارة، بل مجموعة أطعمة تحتوي على سعرات حرارية عالية، يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني.

وتقول، " "أولا وقبل كل شيء، السكر بجميع حالاته يسبب خطورة للكبد: الحلويات، والإفراط في تناول الفاكهة، لأنها تحتوي على الفركتوز الذي يسرع الإصابة بالكبد الدهني. كما أن الدهون والملح والكربوهيدرات، مثل البطاطا المقلية والمعكرونة والبلوف وكذلك الإفراط باستهلاك الحبوب والخبز تلحق أضرارا بالكبد".

وتضيف موضحة، يؤدي إتباع نظام غذائي يحتوي على سعرات حرارية عالية، إلى زيادة الكربوهيدرات في الجسم، تتحول إلى قطرة دهون في مركز الكبد، تتطور لاحقا ويكبر حجمها بحيث يمكن أن تسبب تمزق خلايا الكبد ما يؤدي إلى زيادة إفراز إنزيمات الكبد AST، ALT، GGT.

وتقول، "يرتبط هذا بموت خلايا الكبد، التي في الحالات الطبيعية يمكن أن تموت بسبب الأطعمة عالية السعرات الحرارية. ويمكن تشخيص هذه الحالة عند فحص الكبد بالموجات فوق الصوتية. وعموما تؤدي الأطعمة المحتوية على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلى السمنة، التي هي ألد أعداء الكبد".

وتشير الخبيرة، إلى أنه عادة لا تلحق أطعمة معينة الضرر بالكبد، بل السمنة الناتجة عن الإفراط بتناول هذه الأطعمة.

وتضيف، يعتقد الكثيرون أن تليف الكبد سببه الإفراط بتناول الكحول. وتقول، "نعم هذا صحيح، ولكن غالبا ما يصاب بهذا المرض الأشخاص الذين ليس لديهم وظيفة أو أسرة أو أهداف أو تطلعات، لذلك يمكنهم فقط شرب الكحول المغير (الكحول المعطل)، ما يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد الكحولي".

وتضيف، ومن الغريب في الأمر أن هذا المرض يشخص عادة لدى رجال ونساء لا يتناولون الكحول إطلاقا، ولكنهم يفرطون بتناول الطعام. وهذا يعني أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، هي الخطر الأكبر الذي يلحق الضرر بالكبد.

أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ خبير التغذية الروسي، أن البصل الأحمر أكثر فائدة للصحة من البصل العادي لأنه يحتوي على نسبة عالية من مركبات الأنثوسيانين التي لها خصائص مضادة للأكسدة.

ويشير الخبير في حديث تلفزيوني، إلى أن البصل الأحمر يعزز منظومة المناعة.



ويقول: "أي شيء يقوي ويثبت غشاء الخلايا المناعية ويجعلها أكثر مقاومة للتلف، هو تعزيز لمنظومة المناعة".

ويضيف، بالإضافة إلى ذلك، يحسن البصل الأحمر عمل الكبد.

ويقول: "هناك مواد غذائية تزيد من الالتهابات مثل السكر والدهون "السيئة". وهناك أخرى تخفض من هذه الالتهابات. والكبد وفقا لوظائفه معرض للالتهابات. فهناك أمراض مزمنة مثل "مرض الكبد الدهني غير الكحولي"، الذي يمكن أن يتطور إلى التهاب الكبد الدهني وتليف الكبد. وهذا مرتبط بزيادة الدهون وقلة الحركة. ولكن تناول الثمار والخضروات المختلفة الألوان، يحمي الكبد من تطور هذا المرض".

ووفقا له يحتوي البصل الأحمر على مبيدات نباتية، لذلك له تأثير مضاد للبكتيريا ويحسن عمل الأمعاء. كما أن البصل الأحمر يخفض من مستوى ضغط الدم ويساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن جانبه يقول الدكتور أغابكين: "ينخفض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 17 بالمئة لدى الذين يتناولون البصل بانتظام".

أشار الطبيب الروسي المعروف ألكسندر مياسنيكوف إلى أن التهاب الكبد А من الأمراض المنتشرة، لذلك يجب أن يعرف كل إنسان بعض الأمور الأولية المتعلقة به، وكيف يمكن الوقاية منه.



ويشير مياسنيكوف في برنامج تلفزيوني، إلى أن التهاب الكبد А، يسمى "مرض الأيدي القذرة". لأنه يمكن الإصابة به إذا لم نتبع قواعد النظافة الشخصية.



ويضيف، التهاب الكبد А بعكس جميع أنواع التهابات الكبد الأخرى، لا يتحول إلى مرض مزمن. ولكن مع ذلك، في حالة وجود مشكلات ما في الكبد، فإنه قد يؤدي إلى الوفاة.

ووفقا له، من أجل تخفيض احتمال الإصابة بهذا المرض، يجب دائما غسل اليدين بالماء والصابون. مشيرا إلى أنه لا يكفي مسح اليدين بالمناديل المبللة بالكحول. صحيح قد تكون هذه المناديل الشيء الوحيد تحت تصرف الشخص، ولكن عليه في جميع الحالات الأخرى غسل اليدين بالماء والصابون.

ويضيف، يجب غسل اليدين مدة لا تقل عن ثلاث دقائق، بحيث تغسل المنطقة ما بين الأصابع والكف بصورة جيدة. كما يجب استخدام ألواح مختلفة لتقطيع الأسماك واللحوم، ويجب وضع الأطعمة في الثلاجة قبل مضي ساعتين على تحضيرها.

ويشير مياسنيكوف، إلى ضرورة شرب الماء المغلي أو استخدام اقراص خاصة لتطهير المياه، خلال الرحلات والنزهات.