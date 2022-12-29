شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبير تغذية روسي يوضح.. هل البصل الأحمر أكثر فائدة من نظائره الأخرى؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الدكتور ميخائيل غينسبورغ خبير التغذية الروسي، أن البصل الأحمر أكثر فائدة للصحة من البصل العادي لأنه يحتوي على نسبة عالية من مركبات الأنثوسيانين التي لها خصائص مضادة للأكسدة.

خبير تغذية روسي يوضح.. هل البصل الأحمر أكثر فائدة من نظائره الأخرى؟

ويشير الخبير في حديث تلفزيوني، إلى أن البصل الأحمر يعزز منظومة المناعة.



ويقول: "أي شيء يقوي ويثبت غشاء الخلايا المناعية ويجعلها أكثر مقاومة للتلف، هو تعزيز لمنظومة المناعة".

ويضيف، بالإضافة إلى ذلك، يحسن البصل الأحمر عمل الكبد.

ويقول: "هناك مواد غذائية تزيد من الالتهابات مثل السكر والدهون "السيئة". وهناك أخرى تخفض من هذه الالتهابات. والكبد وفقا لوظائفه معرض للالتهابات. فهناك أمراض مزمنة مثل "مرض الكبد الدهني غير الكحولي"، الذي يمكن أن يتطور إلى التهاب الكبد الدهني وتليف الكبد. وهذا مرتبط بزيادة الدهون وقلة الحركة. ولكن تناول الثمار والخضروات المختلفة الألوان، يحمي الكبد من تطور هذا المرض".

ووفقا له يحتوي البصل الأحمر على مبيدات نباتية، لذلك له تأثير مضاد للبكتيريا ويحسن عمل الأمعاء. كما أن البصل الأحمر يخفض من مستوى ضغط الدم ويساعد على الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية.

ومن جانبه يقول الدكتور أغابكين: "ينخفض خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بنسبة 17 بالمئة لدى الذين يتناولون البصل بانتظام".

يخفض تناول البصل الأحمر يوميا مستوى الكوليسترول في الدم، ويحسن عمل نظام المناعة المضاد للفيروسات، وينشط عملية الأيض ويساعد في تجدد الجلد.

ويتميز البصل الأحمر بأنه يحتوي على نسبة عالية من مركبات الأنثوسيانين التي تعطيه لونه المميز. وعند دخول هذه المركبات للجسم، تساعد في تقوية جدران الأوعية الدموية وتخفيض مستوى الكوليسترول في الدم. فعند تناول البصل الأحمر خلال 2-3 أشهر، ينخفض مستوى الكوليسترول بنسبة 20%.

كما يحتوى البصل الأحمر على فيتامينات A وB وC وPP، التي تحفز عمل الجهاز الهضمي وعملية التمثيل الغذائي وتساعد على تخفيض الوزن، وتؤثر إيجابيا في حالة الجلد وتجدده.

ووفقا لنتائج الدراسات الأخيرة المنشورة في مجلة Food Research International، يمكن للمواد الموجودة في البصل الأحمر القضاء على الأورام الخبيثة. فمثلا، يلعب المركب الكيميائي كيريستين الموجود فيه دور قاتل خلايا الأورام في القولون والثدي.

وعلاوة على ذلك، يحتوي البصل الأحمر على حمض يؤثر إيجابيا في عمل الأمعاء، ويصفه الأطباء لكل من يعاني من آلام في المعدة. كما يجب ألا ننسى أن البصل الأحمر كالأبيض، مطهر جيد عند الإصابة بالأمراض الفيروسية والبكتيرية.

يدخل البصل في طعام الإنسان منذ زمن بعيد، ويتميز بمجموعة خصائص مفيدة للصحة، وقد حدد الخبراء أهم الأسباب التي تدفعنا إلى استخدام هذه المادة في نظامنا الغذائي اليومي.

ويعد البصل من المواد الغذائية الغنية بمضادات الأكسدة والفيتامينات والعناصر المعدنية. وتزود بصلة متوسطة الحجم الجسم بـ 44 سعرة حرارية و20% من حاجته اليومية لفيتامين C، و10% من حاجته اليومية لفيتامين B6. ويحتوي البصل أيضا على البوتاسيوم والمغنيسيوم وحمض الفوليك، وكذلك مركب كيرسيتين المضاد للالتهابات.

واتضح من نتائج دراسات سابقة أن سكان إيطاليا وسويسرا نادرا ما يصابون ببعض أنواع السرطان المنتشرة، وتبين أن السبب هو تناولهم البصل بكثرة.

كما بينت نتائج دراسة أجريت بمشاركة النساء وجود علاقة بين تناول البصل في الفترة التي تسبق انقطاع الطمث، وبين حالة العظام ما بعدها. إذ جاءت درجة كثافة المعادن في عظام النساء اللواتي كن يتناولن البصل أعلى بنسبة 20% مقارنة بالنساء الأخريات.

وينشط البصل عملية الهضم لاحتوائه على مركب إينولين (من الألياف الغذائية)، حيث يعمل على تطور البكتيريا المفيدة في الأمعاء، ويمنع الإمساك، ويحسن مستوى السكر في الدم. كما أن البصل مثبط للشهية وهذا مفيد في التخلص من الوزن الزائد.

ولأن البصل يحتوي على مركبات الكبريت، فإن تناوله مع البندورة يزيد من امتصاص مركب ليكوبين الذي يقي من السرطان وأمراض القلب، كما أنه مفيد للدماغ والعظام والعيون.