شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: إنهاء ملف النازحين خلال 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية ايفان فائق جابرو، اليوم الخميس، أن ملف النازحين سيتم إنهاؤه فى العراق خلال ستة أشهر ضمن البرنامج الحكومى"، داعية جميع القوى السياسية إلى الابتعاد عن ملف النازحين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن جابرو قولها خلال مؤتمر صحفي لها اليوم أن الحكومة تسعي لإعادة 300 أسرة نازحة.. مضيفة أن هناك تنسيقًا عاليًا بين الحكومة والإقليم لدمج المخيمات"، مشددة على ضرورة "توفير الظروف الملائمة لعودة جميع النازحين".

وأكدت أن لدى الوزارة برامج كبيرة مع الجهات المعنية لإغاثة ووضع دراسات وبحوث بما يخص ملف النزوح مع إعادة تأهيل النازحين ودمجهم بالمجتمع إضافة إلى دراسة عن الهجرة غير الشرعية"، لافتة إلى أن "هناك تنسيقًا مع وزارة الداخلية حول إصدار الأوراق الثبوتية للنازحين لكي يمارسون حياتهم الطبيعية".

وتابعت أن هناك أكثر من 300 عائلة نازحة في تركيا، موضحة أنه "تم استحصال الموافقات اللازمة لإعادتهم إلى العراق، ولكن نحتاج إلى تدقيقهم".