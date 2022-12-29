شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تثمن جهود السعودية لإيجاد سبل لحل الأزمة الأوكرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف خلال اتصال هاتفى مع نظيره السعودى فيصل بن فرحان آل سعود عن خالص تقديره لجهود السعودية المبذولة لإيجاد سبل لحل الوضع فى أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية -في بيان، حسب ما نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية، اليوم الخميس، إن لافروف أطلع فيصل بن فرحان آل سعود على جوانب معينة للوضع فى أوكرانيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية الخاصة لروسيا.. وأشاد في هذا الصدد بموقف القيادة السعودية "البناء" واستعدادها لبذل الجهود لإيجاد سبل لحل المشاكل المعقدة المتعلقة بتطورات الأوضاع في أوكرانيا.

وبحسب البيان، ناقش كبار الدبلوماسيين قضايا التنمية ذات الأولوية المتعلقة بالتعاون متبادل المنفعة بين روسيا والمملكة العربية السعودية فيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق على أعلى مستوى.

وأفادت وزارة الخارجية الروسية بأن الدبلوماسيين ركزا خلال المكالمة على ضرورة مواصلة التفاعل البناء داخل مجموعة أوبك +" مضيفة أنهما سلطا الضوء على التقارب بين مواقف البلدين بشأن القضايا العالمية والإقليمية الملحة.. وأكد الوزيران على الاهتمام المشترك بالحفاظ على تنسيق وثيق للسياسة الخارجية على المستوى الثنائي وفي مختلف المحافل الدولية.