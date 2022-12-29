شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن والتحالف العربى يبحثان طبيعة الموقف العسكرى فى ظل التصعيد الحوثى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بحث وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعرى، الأربعاء في عدن، مع القائد الجديد لقوات التحالف العربي في عدن العميد الركن حسين الحربى، طبيعة الموقف العسكري في ظل التصعيد الإرهابى للميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، واستهدافها المتكرر للمنشآت الوطنية وخطوط الملاحة الدولية، ورفضها لجهود السلام.
وثمن الفريق الداعري جهود ودعم الأشقاء في تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية للشعب اليمني وقواته المسلحة، مؤكدا أن الشعب اليمني لن ينسى للأشقاء في قيادة تحالف دعم الشرعية وقفتهم التاريخية إلى جانب اليمن في مختلف المراحل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ نت).
وأكد وزير الدفاع اليمني أهمية بذل مزيد من الجهود والتنسيق لمواجهة التحديات بما يضمن ردع الاعتداءات الإرهابية والتعامل معها بكل قوة وحزم.