شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تستضيف مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتضن الجزائر الدورة ال17 من مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامى يومى 29 و30 يناير المقبل، وذلك تحت رعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

ويعقد هذا المؤتمر، الذي ينظمه البرلمان الجزائرى بالمركز الدولي للمؤتمرات تحت شعار "العالم الإسلامى ورهانات العصرنة والتنمية"، بمشاركة عدد كبير من برلمانات الدول الأعضاء في هذه الهيئة.

وأوضح المجلس الشعبي الجزائري، في بيان، أن المؤتمر سيكون منصة ينطلق منها عمل مشترك يوحد جهود العالم الإسلامي لاحتلال المكانة التي تليق به كقوة عالمية يجب أن يكون لها دورا بارزا، لاسيما في ظل الظروف الجيوسياسية والاقتصادية الحالية التي يغلب عليها عدم الاستقرار وشراسة الصراع على الهيمنة.

وأشار البيان إلى أنه وفي غضون الأيام الثلاثة التي تسبق انعقاد المؤتمر، ستعقد اللجنة التنفيذية اجتماعها الثامن والأربعين، كما ستجتمع اللجان المتخصصة الدائمة، وستعقد أيضا المجموعات العربية والأفريقية والآسيوية اجتماعاتها التشاورية، وكذلك اجتماعات الهياكل التابعة للاتحاد.

يذكر أن الجزائر كانت قد احتضنت شهر مارس الماضى، أعمال الاجتماع ال 47 للجنة التنفيذية التي تقرر فيها بالإجماع أن تعقد الدورة الحالية لمؤتمر الاتحاد بالجزائر.