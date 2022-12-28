شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" تحذر من "دواء ملوث" فى لبنان واليمن.. تابع التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت منظمة الصحة العالمية، من وجود "دفعة ملوثة" فى لبنان واليمن، من دواء يستخدم فى علاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية.

وأوضحت منظمة الصحة العالمية فى بيان، أن الدفعة الملوثة تعود لدواء "ميتوتريكسات" بعيار 50 ملغ (METHOTREX 50mg) فى إقليم المنظمة لشرق المتوسط.

وأوضحت أنه "تم العثور على الدفعة الملوثة فى لبنان واليمن، بعد ظهور آثار ضارة على أطفال مرضى يتلقون الدواء".

وأشارت إلى أن السلطات الصحية فى البلدين، أجرت اختبارات ميكروبيولوجية على القوارير المختومة المتبقية، التى كشفت نتائجها وجود بكتيريا الزائفة الزنجارية (Pseudomonas aeruginosa)، مما يدل على تلوث المنتجات.

ويندرج دواء "ميتوتريكسات" ضمن قائمة منظمة الصحة العالمية النموذجية للأدوية الأساسية، وهو عامل علاج كيميائى كابت لجهاز المناعة، يوصف لعلاج السرطان وأمراض المناعة الذاتية.

ويمكن لأى منتج ملوث يحقن مباشرة فى الجسم، أن يشكل مخاطر شديدة على المرضى.

وكان من المفترض أن يتم بيع هذه الدفعة حصريا فى الأسواق الهندية، والكمية الموجودة فى لبنان واليمن تم استيرادها من خارج سلسلة التوريد المنظمة، لذا فإن شركة التصنيع "لا يمكنها أن تضمن سلامة المنتج".