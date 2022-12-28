شكرا لقرائتكم خبر عن "شئون الحرمين" تستقبل ضيوف الرحمن لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت الرئاسة العامة لشؤون العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى ممثلة فى وكالة العلاقات العامة والاتصال المؤسسى، 100 من ضيوف الرحمن القادمين من شتى أنحاء العالم لأداء العمرة وزيارة المسجد النبوى، والمرافق التابعة للرئاسة.

وشمل البرنامج الخاصة بهم حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، تعريفهم بمبادئ الإسلام الحنيف، وتعليمهم مناسك العمرة، من خلال إقامة عدد من الدروس فى الأمور الفقهية، كما وفرت وكالة شؤون التوعية الميدانية عدد من المطوفين لمرافقة المسلمين الجدد داخل المسجد الحرام، كما قام الوفد بزيارة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة.

يذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، ممثلة بوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، أطلقت مبادرة "الأولوية لهم" لتقديم خدمة العربات الكهربائية لكبار السن والأشخاص ذوى الإعاقة خلال أداء الطواف والسعى بالمسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة خدمات التنقل بالمسجد الحرام أحمد المقاطى - حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية "واس"، أن المبادرة تهدف إلى تقديم أفضل وأرقى الخدمات لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وتخفيف المشقة وتسهيل الخدمة لهم من خلال عدة نقاط على مداخل المسجد الحرام ليتمكنوا من أداء نسكهم بكل يُسر وسهولة.