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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ولائم الأعياد، وخاصة تلك التي تستمر عدة أيام، تمثل عبئا كبيرا على الكبد، لأنها عادة تكون دهنية ومقلية يرافقها تناول المشروبات الكحولية، ما يجبر الكبد على العمل بصورة مكثفة.

ما هي أفضل طريقة لمساعدة الكبد على التعافي بعد ولائم الأعياد الدسمة؟



وتعتبر 40 مليلترًا من كحول الإيثانول جرعة الكحول المسموح بها للرجال في اليوم، و25 مليلترا - للنساء. فتناول كمية أكبر من هذه تؤدي بالتأكيد إلى تلف الكبد.

ومن أجل أن يستعيد الكبد حالته الطبيعية بعد تناول الكحول، يجب إعطاؤه البروتين، الذي يمكن الحصول عليه من تناول اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان. كما تفيد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون A وD وE وK.

ووفقا للدكتور سيرغي فيالوف، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي والكبد، أفضل طريقة لاستعادة وظيفة وصحة الكبد، أكل كبد كائن آخر- البقر، الدجاج، الضأن وكبد سمك القد.

تشير نتائج عدد من الدراسات العلمية إلى أن بعض المواد الغذائية تشكل خطرا مباشرا على الكبد، الذي يعتبر أحد أهم أعضاء جسم الإنسان.

ويشير موقع "doctorpiter.ru" استنادا إلى نتائج هذه الدراسات، إلى أن الخبراء ينصحون أولا بالانتباه إلى المواد الغذائية المحتوية على السكر، مثل المشروبات الغازية، التي تحتوي على مواد كيميائية خطرة ومواد عطرية لتحسين النكهة وإضافات خطرة تجعل من الصعب على الكبد أن يعمل بكفاءة.

وينصح الخبراء أيضا بعدم الإفراط في تناول الفواكه، لأنها تحتوي على نسبة عالية من سكر الفركتوز الذي يؤثر سلبا في عمل الكبد أيضا.

ويعاني الكبد أيضا من الملح الزائد، فمثلا تحتوي علبة رقائق البطاطا(تشيبسي) على نصف كمية الملح اليومية المسموح بها. كما يحذر الخبراء من الإفراط في تناول المشروبات الكحولية وخاصة المحتوية على نسبة عالية من الكحول. لأن الكحول يجبر الكبد على العمل بصورة إضافية مكثفة.

ويضيف الموقع، تلحق الرقائق (نوع من البسكويت) ضررا كبيرا بالكبد، لأنها مصدر للكربوهيدرات المكررة والسكر وشراب الذرة والدقيق الأبيض. كما يوصي الخبراء باستبدال السجق والنقاتق بلحوم قليلة الدسم (لحم الدجاج والديك الرومي)، وتجنب الأطعمة المقلية.

كشف الدكتور ميخائيل مياسنيانكين، أخصائي الأورام ما هي المواد الغذائية التي يجب التخلي عن تناولها، لأنها قد تطور أمراض السرطان.

ويشير الأخصائي في حديث تلفزيوني، إلى أن المواد المسرطنة تنشأ نتيجة قلي اللحوم باستخدام زيت عباد الشمس، خاصة في حالة استخدامه المتكرر.

ويقول، "يجب ألا يحتوي الجسم على مواد فيها نسبة عالية من الدهون، والسعرات الحرارية والسكر. لأن هذه المواد يمكن أن تسبب أمراضا مصاحبة، ما يمنع الجسم من مكافحة السرطان بصورة طبيعية".

ويشير، إلى التأثير الضار للأطعمة الملوثة بمواد مسرطنة أو بالأسمدة المعدنية.

ويقول، "من الضروري الامتناع عن المشروبات الكحولية، لأنها تؤثر كمادة مسرطنة أيضا، وخاصة في ظهور أورام الكبد".

ودعا الأخصائي، إلى الإكثار من تناول الخضروات والفواكه التي تتميز باحتوائها على نسبة عالية من المواد المضادة للسرطان.

كشف الدكتور ميخائيل مياسنيانكين، أخصائي الأورام ما هي المواد الغذائية التي يجب التخلي عن تناولها، لأنها قد تطور أمراض السرطان.

ويشير الأخصائي في حديث تلفزيوني، إلى أن المواد المسرطنة تنشأ نتيجة قلي اللحوم باستخدام زيت عباد الشمس، خاصة في حالة استخدامه المتكرر.

ويقول، "يجب ألا يحتوي الجسم على مواد فيها نسبة عالية من الدهون، والسعرات الحرارية والسكر. لأن هذه المواد يمكن أن تسبب أمراضا مصاحبة، ما يمنع الجسم من مكافحة السرطان بصورة طبيعية".

ويشير، إلى التأثير الضار للأطعمة الملوثة بمواد مسرطنة أو بالأسمدة المعدنية.

ويقول، "من الضروري الامتناع عن المشروبات الكحولية، لأنها تؤثر كمادة مسرطنة أيضا، وخاصة في ظهور أورام الكبد".

ودعا الأخصائي، إلى الإكثار من تناول الخضروات والفواكه التي تتميز باحتوائها على نسبة عالية من المواد المضادة للسرطان.